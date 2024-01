Zengő Alföld Orosházi KA–Szigetszentmiklós NKSE 33–24 (17–10)

NB I B-s női kézilabda-mérkőzés. Orosháza, 150 néző. Vezette: Dulai Ádám, Pisák Bence Károly.

Orosháza: Bálint – Ludvig 3, Vörös 3, Zavaczki 7 (1), Ács 2, Kenyeres 7, Rácz 2. Csere: Reszegi (kapus), Mikula 3, Kovács V. 3 (1), Petri, Péter, Baráth, Kostyó 1, Jáhn 2, Bedron. Edző: Morva Zoltán. A Szigetszentmiklós legjobb góldobói: Husti 6 (2), Varga 4.

Kiállítások: 14, ill. 14 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 2/2.

Villámrajtot vett a hazai gárda, Zavaczki Boglárka vezérletével a 8. percben már 6–2 -re vezetett. Azután viszont hétméterest hibázott, a társai is egyre többet rontottak támadásban, ezt kihasználva a látogatók a félidő közepére 8–5-re zárkóztak fel. A legjobbkor jöttek Vörös Bettina átlövései, ami visszaadta a magabiztosságot és tartást az orosháziaknak. A félidő második felére állandósult a 6-7 gólnyi hazai vezetés, semmi nem utalt arra, hogy a vendégek megnehezíthetik Kenyeres Barbaráék dolgát. Az átlövő vette kézbe a dolgok alakítását szünet után. Három találatával megadta a lendületet a társaknak, a 36. percben 22–12-nél először volt tíz közte. A hazaiak remek védekezése hatására tucatnyi különbségig nyílott az olló (25–13). A félidő közepéhez érkezve beszűntek a hazai találatok, Morva Zoltán időkérése sem tudott változtatni a játék menetén (54. p. 28–20). A hajrá perceire azután Kovács Véda révén visszaállt a korábbi rend, és csak annyi kérdés maradt, kétszámjegyű lesz-e a hazaiak győzelmének aránya.

Morva Zoltán: – Örülök annak, hogy javuló formát mutat a csapat. Gyorsan, jó tempóban kézilabdáztunk, a folytatásban is ez vezethet minket sikerre. Ma este kiemelném a kapusteljesítményt is, ami végre olyan volt, amit tavaly megszoktunk. Gratulálok a lányoknak a győzelemhez és köszönjük a szurkolóknak, hogy ma is itt voltak velünk!