De mindenekelőtt: ki is Pesics Zoltán?

Nos, mint fentebb írtuk, régi motoros a vizes szakmában, aki gyermekkorban kötelezte el magát az úszás mellett egy legendás megyei edző, Nagy Sándor tanítványaként. A főiskola megkezdéséig versenyszerűen úszott, majd 1975-ig a Budapesti Honvédban atletizált. Tanulmányai mellett edzősködött is, de trénerként maradt a vizes sportág mellett.

– Kezdetben korábbi mesterem, Nagy Sándor mellett segédedzőként dolgoztam Tótkomlóson, miközben Gyopárosfürdőn és Nagyszénáson is szerveztem úszótanfolyamokat – vallotta az idén 69. évébe lépett mester.

Érdekes módon, főállásban sohasem dolgozott edzőként, legutóbb például „civilben” 16 évig a Hódmezővásárhely Kórház Kakasszéki osztályok gazdasági-műszaki vezetője volt, onnan ment nyugdíjba. Ám a víz mellől azóta sem akart eltávolodni.

De maradva a „történelemnél”, azt is megtudtuk tőle, az 1980-as évek végén meghonosította Orosházán az uszonyos és búvárúszó sportot. Az Orosházi Búvárklub több mint 30 éves fennállása alatt több ezer fiatal tanult úszni, sportolt és versenyzett az irányítása alatt.

Pesics Zoltán

A megalakulásnak egy érdekes sztori adta a kezdő löketet:

– Akkoriban az MHSZ égisze alatt kaptam lehetőséget a búvárklub megalapítására – emlékszik vissza. – Igazán nem is tudtam, hogyan vágjak bele, de jött egy ötlet, egy szép nyári napon kiálltam az ötvenes medence partjára, és elkiáltottam magam: „Fiatalok, ki akar búvár lenni?!” Rögtön harminc diák vett körbe, hogy én is, én is. Nos, így kezdődött…

Az évek peregtek, a klub erősödött, gyarapodott, és egyre szebb eredményeket produkáltak versenyzői, amire így emlékszik vissza:

– Büszke vagyok arra, hogy hosszú éveken keresztül Gyopárosfürdő adhatott otthont az uszonyosok országos bajnokságának és további rangos sporteseményeknek. Legkiemelkedőbb eredményeimnek nevelő edzőként Károlyi Csilla és Dimák Dávid világbajnok, világcsúcstartók mellett több válogatott kinevelését tekintem. Természetesen büszkeséggel tölt el az is, hogy orosházi színekben más sportolóim is szereztek számtalan országos bajnoki helyezést, egy alkalommal aranyat is.

Maradva még az orosházi éveknél (annál is inkább, mert e városban született és lakik a mai napig is):

– 1996-ban ötvenórás uszonyos úszással ünnepeltük a klub tizedik, Orosháza várossá válásának ötvenedik, fennállásának 250. évfordulóját. Ezzel a teljesítményünkkel Guinness rekordot állítottunk fel. Edzői pályám legnagyobb megtiszteltetéseként tekintek az 1998-ban elnyert Orosháza Város Sportjáért kitüntetésemre.

S hogyan került Medgyesegyházára?

Nos, ennek is rendhagyó története van. Orosházán nem lévén téli edzéslehetőség, kereste a módot arra, hogyan lehetne mégis megoldani a hideg évszakban a felkészülést. Akkoriban épült Medgyesen egy kis fedett tanuszoda, amely húsz méter hosszú, hárompályás, az egyik oldalán 90, a másikon 120 centi mély. A helyiek fogadókészek voltak, így az orosháziak oda jártak át a kis ékszerdobozba nap mint nap tréningezni.

– A Medgyesegyházi SE addig labdarúgó, kézilabda és taekvandó szakosztályt működtetett – folytatta a történetet Pesics Zoltán. – Egy nap az egyesület elnökhelyettese, Balogné Süli Beáta látva, hogy milyen pezsgést vittünk a kis uszodába, megkérdezte: „Nem lehetne egy helyi úszó és uszonyos szakosztályt kialakítani?” Úgy gondoltam, az addigi támogatást meghálálhatom azzal, ha segítek életre kelteni itt is a sportágat. Történt ez 2003-ban, és azóta is működünk.

Sőt, nemcsak működnek, élnek és virulnak, hanem a lehetőségekhez képest egyre több versenyen vettek részt a klub fiataljai:

– Fő célunk az úszás szeretetének és az egészséges életmódnak a terjesztése tömegsport által, de több váltónk és versenyzőnk már szerzett országos bajnoki bronzérmet uszonyos úszásban, és egy úszónk a hagyományos úszó diákolimpia országos döntőjébe jutott. Majd 2022-ben Machnicz Sára három aranyéremmel tért haza az uszonyosúszó diákolimpia országos döntőjéről. De nem leragadva a búvároknál: mindig nagy érdeklődés kíséri a nyári egyhetes egész napos uszodai képzést, ahol a vizek veszélyeit és annak elkerülését is megtanulják a sportolók, valamint a vízből mentést és elsősegélynyújtást is. Edzői hitvallásom: minden gyermeket az életre készítünk fel, ezáltal át kell adnunk minden olyan tudást, amivel egészségesen és hosszú életet élhetnek felkészült és eredményes emberként.

Persze, mint mindenhol az életben, itt is vannak hegyek és hullámvölgyek. A Covid járványig 30-40 fiatal járt le a kis uszodába, ám a pandémia másfél évet elvett a klub életéből.

– Mindent újra kellett kezdenünk, jelenleg is az építkezés szakaszában vagyunk – vallotta az edző. – De azóta ismét jelentkezünk a versenyeken, jelenleg tíz olyan fiatalt tudunk kiállítani, aki eredményes lehet a különböző szintű viadalokon, és további közel harminc gyerek jár rendszeresen a heti két tréningre. A legfiatalabb négyesztendős, a legidősebb 17.

A beszélgetés alatt egy újabb érdekességet vetett föl: – Még a Covid járvány előtt történt, hogy egy délutáni háziverseny előtt a hét legjobb tanítványom kapott egy kihívást, miszerint ebben az apró, húszméteres uszodában teljesítsenek egy Balaton átúszó távot, 5200 métert. Ezt három éven át megismételtük, a táv délelőtti leúszása után jött egy „pizzaparádé”, majd délután a házverseny. Nagy sikere volt az akciónak.

Nem könnyű egy kisvárosban a sporttámogatás. Ezért komoly havi tagdíjat, belépőjegyet fizetnek a szülők a gyerekek után, mi több, a versenyekre is saját zsebből utaztatják csemetéiket. Ám a több mint két évtized maradandó élményeket ad Pesics Zoltán számára is. – Ma már négy olyan medgyesi tanítványom van, aki felnőttként is maradt a sport mellett, úszó- vagy uszonyosedző, sportmenedzser lett.

Nem véletlen, hogy a helyiek is elismerték, amikor kiérdemelte munkája elismeréseképpen a 2015. év sportolója kitüntetést Medgyesegyháza képviselő-testületétől. De nemcsak erre büszke, ugyanis mindkét lánya is eredményesen sportolt hosszú éveken át. Az egyetem mellett úszóoktatói és versenybírói végzettséget is szereztek. Több világ- és Európa-bajnokságon vettek részt versenybíróként.

– A sportsikereimhez nagyban hozzájárult a családi háttér is – vallja. – Feleségem az Orosházi Búvárklubban tisztségviselő is volt, a versenyeken pedig tájékoztató bíróként közreműködött, és a Guinness rekord felállításában is kulcsszerepet vállalt szervezőként.

Pesics Zoltán sokrétűségét mutatja, hogy az edzői munka mellett rendszeresen részt vesz az ország több városában uszodai szakemberek képzésében, ezzel is ápolva a magyarországi fürdőkultúrát.