Izrael ellen 3:0-ra győzött csütörtökön a Kőnig Gábor által felkészített együttes, a pénteki Horvátország elleni találkozót pedig a MEVZA közlése szerint ugyanilyen arányban elveszítette. A horvátok sikerükkel bejutottak az elődöntőbe.

A csapatban a Békéscsabai RSE két játékosa, Mikus Nina és Gergácz Olga is szerephez jutott. Izrael ellen a kezdőben helyet kapó Mikus öt, a csereként beálló Gergácz két pontig jutott.

Magyarország-Izrael 3:0 (11, 15, 16); Horvátország–Magyarország 3:0 (18, 21, 22).

Az U20-as válogatott mellett a két évvel fiatalabbak is készülnek egy a Mariborban január 10-én kezdődő tornára, ami az első selejtező is a júliusi, részben görög rendezésű korosztályos Európa-bajnokságra. A csapatnak nem mindennapi élményben volt része a minap, akik – a mélytengeri merüléstől a zombivadászatig – kipróbálhatták a legjobb játékokat az egyik budapesti Virtual Reality-teremben. A válogatott tavaly nyáron remekül teljesített az utánpótlás Európa-bajnokságon, ezért is kapta ajándékba a különleges VR-programot, amely elnyerte a lányok tetszését.