Mindezt természetesen az edzők is kihangsúlyozták az öltözőben, mielőtt az első edzést levezényelték a játékosoknak.

– Jó hangulatban telt az első foglalkozás, felvázoltuk a srácoknak a lehetőségeinket, hogy merre tartunk tovább és mit szeretnénk kihozni az évből. Az egyénileg kiadott feladatokat mindenki ellátta, ennek ellenére a felkészülés elején szentelünk időt az erőgyűjtésre, mert a jó fizikai állapot elengedhetetlen az egyéni és csapatszintű tervek teljesítéséhez, de a labda is mindennapos szerepet kap a munka során – mondta el Ekker Attila.

A kék-fehérek heti öt alkalommal gyakorolnak. A programban benne vannak az edzőmérkőzések is, melyekből szombattól nyolcat vívnak meg. A sok játékra az állomány formálása miatt van szükség és persze a taktikai elemek csiszolására.

– Lesz mozgás, mivel tavaszra csak húszas keretet tervezünk, de az időszaknak megfelelően képlékeny állapotban vannak a dolgaink – tette hozzá a vezetőedző. – Próbáljuk úgy kialakítani a végleges állományt, hogy motiválható emberek alkossák azt. Szeretnénk előre nézni, de mindennek teljesülnie kell ahhoz, hogy megtartsuk vagy tovább javítsuk a jelenleg elfoglalt előkelő pozíciót.

A személyi változásokkal kapcsolatban egyaránt akadnak konkrétumok és képlékeny ügyek. Erről Ilyés Lajos elnökhelyettes adott átfogó képet.

– A keret létszámának csökkentése miatt távozóból akad több. Kisari Tibor magánéletbeli okok miatt Kisújszállásra költözött, ott is játszik tovább. A felsőfokú tanulmányokat folytató Talpalló Ákos nem kapott egyéni tanrendet, ezért a jövőben csak az ificsapatunkban játszhat, míg a harmadik számú kapusunk, Jakab Gábor a több játék reményében Szarvasra igazolt. Jánovszki László munkahelyi indokokra hivatkozva nem tudott megfelelő edzésszámot vállalni, ezért vele nem számolunk a jövőben, míg Pusztai Andrást az Előre szemelte ki, megfelelő ajánlat esetén lemondunk a szolgálatairól – sorolta a távozók névsorát Ilyés Lajos.

Érkezési oldalon közel sincs ennyi név. Az a hír járja, hogy amennyiben Pusztai a lila-fehérekhez igazol, a helyébe Geiger Norbert Attila és még valaki érkezhet az Előrétől, más konkrétum azonban nincs.

– A remek őszi idény során magasra emelte a lécet a csapat. Szeretnénk megtartani értékeinket, hogy ennek tavasszal is meg tudjon felelni. Erősítést jelenthet, hogy Kovács Zsolt elkezdte velünk a munkát, akit már nyáron leigazoltunk Gyuláról, de egy komoly sérülés miatt ki kellett hagynia az egész őszi idényt. Százszázalékos munkát végez a Gyirmót ellen szárkapocs-csont törést szenvedő Csicsely János, akivel ugyancsak sokat nyerhetünk. A fiatalszabályt szem előtt tartva, egy-két tehetséges helyi fiatalunk bekapcsolódik az edzésmunkába, hogy szokják a felnőtt közeget és amikor eljön az idejük, már ne érezzék idegen környezetben magukat – fűzte hozzá a vezető.