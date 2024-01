A Kecskeméti Kft.-Békés Vármegyei Teremlabdarúgó Kupa jelenti a prológot számukra a szeghalmi sportcsarnokban, ahol az A jelű csoportból próbálkoznak meg kiharcolni a döntőbe jutást.

Nagypályán viszont a Vármegyei II./A osztályú bajnokságban kivívott őszi elsőségük megtartása lesz a cél, amihez jó kiinduló alap lehet a „félidőben” kiharcolt 5 pontnyi előny. És persze az állomány egyben tartása is komoly tényező, amire Janis János edző szerint mutatkozik is esély.

– Mély kerettel dolgoztuk végig az őszi évadot, nem minden játékosunk kaphatott annyi szerepet, amennyit szeretett volna. Emiatt előfordulhatnak távozók és egy-két ember érkezése sem zárható ki, de alapvetően együtt marad a gárda – fejtette ki a tréner, aki hét hetes felkészülést állított össze.

A szokatlanul hosszú időszak a kései bajnoki rajtnak tulajdonítható. A kondorosiak március 9-én egy könnyűnek nem nevezhető mezőberényi találkozóval rajtolnak, addig azonban legalább húsz edzést és hat tesztmeccset is maguk mögött tudnak.

– Jó lenne tavasszal újabb szintet lépni és nyártól már egy olyan komoly első osztályban szerepelni, ahol összeáll 14 együttes. Bízunk benne, hogy nem csak mi gondolkodunk ebben és lesznek követőink, mert igazán így lenne szakmai értelme az előrelépésnek – tette hozzá Janis János.

A tervezett felkészülési mérkőzések

Február 3., szombat, 13.00: Gyomaendrődi FC–Kondorosi TE

Február 10., szombat, 10.00: Kondorosi TE–Magyarbánhegyesi FC

Február 17., szombat, 10.00: Grosics Akadémia U19–Kondorosi TE

Február 22., csütörtök, 18.00: Gyulasport U19–Kondorosi TE

Február 24., szombat, ?: Békéscsaba 1912 Előre SE U19–Kondorosi TE

Március 2., szombat, 10.00: Kondorosi TE–Csorvási SK