Mitykó: három-három jó fogás a felmérőn

Szakításban és lökésben is 3-3 jó fogást mutatott be Mitykó Veronika szerdán, a budapesti súlyemelő edzőközpontban megtartott év eleji felmérőn, melyet bírók előtt, a súlyemelő szabályok szerint tartottak meg. A Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE válogatottja 96 kilót szakított és 108-at lökött, amivel edzője, Bökfi János is elégedett volt.

20230911 Békéscsaba Beszélgetés Mitykó Veronika súlyemelővel, a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő Sport Egyesület versenyzőjével és edzőjével Bökfi Jánossal. Fotó: Für Henrik FH Békés Megyei Hírlap Képen: Mitykó Veronika súlyemelővel, a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő Sport Egyesület versenyzője Fotó: Für Henrik

– A harmadik fogásra könnyedén teljesítette a penzumot, nem is mentünk tovább. Az is eldőlt, hogy Veronikát a 87 kilogrammos súlycsoportban nevezzük az Európa-bajnokságra. Öt héttel vagyunk a szófiai kontinensviadal előtt, amit az utolsó előtti kvalifikációs lehetőség a párizsi olimpiára – mondta a tapasztalt szakember. – A következő Eb előtti utolsó felmérőn 100 és 110 kilogramm a cél, a bolgár fővárosban pedig szakításban 104, lökésben 118 kg-ot kellene elérni, vagyis összetettben 220 fölé lenne muszáj jutni, s ebben az esetben a négy riválisa közül kettőt megelőzhet. Bökfi János elmondta, hogy Veronika a tavalyi Eb-n egy szolidabb mezőnyben ötödik lett, most erősebb riválisokra számítanak, s az A-csoportba és ott az első nyolcba kerülést célozták meg. – Az Európa-bajnokság után még egy lehetőség marad az olimpiai kvalifikációra, amit áprilisban a thaiföldi Phuketben rendeznek majd meg – tekintett előre a békéscsabai edző.





