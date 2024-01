A világbajnokság után két találkozót vívott meg a Békéscsaba, még az óév legvégén Vácott egy bajnoki, néhány nappal ezelőtt Dunaújvárosban Magyar Kupa nyolcaddöntőre került sor. Mindkét mérkőzésen jó esély nyílott a győzelemre, de a lefújás után – mint az év során többször is – ezúttal is az ellenfél örülhetett.

A szombati Kozármisleny elleni ütközet fontosságát aligha kell külön kihangsúlyozni, hiszen siker esetén a Baranya vármegyei, de a többi kiesés ellen hadakozó gárdával szemben is lépéselőnyre lehet szert tenni.

A lila-fehérek eddigi öt pontjukat a tabella alsó régiójához tartozó gárdák ellen szerezték, úgy mint a Fehérvár (35–31), a NEKA (23–19) ellen idegenben és az MTK Budapesttel szemben hazai környezetben (25–25).

Ebből viszont kitűnik, hogy hazai győzelemmel még adósak a békéscsabaiak, és minden szimpatizáns abban reménykedik, hogy az alsóházi gárdák elleni sormintát folytatva, ez is megszületik majd szombaton.

Természetesen nemcsak a lila-fehéreknek, hanem a kozármislenyieknek is rendkívül fontos a találkozó, mivel a két pont begyűjtése esetén elmozdulhatnának a sereghajtó pozícióból, melyen három megszerzett ponttal állnak. A két hellyel feljebb tanyázó viharsarkiakkal ellentétben ők nem annyira sikeresek a közvetlen riválisokkal szemben, hiszen Balatonbogláron 30–26-ra, míg Székesfehérváron 33–22-re kikaptak. Ugyanakkor két jelenleg stabil középcsapatnak számító együttest, a Budaörsöt és a Vasast elkapták hazai pályán, ezzel is jelezve, hogy komolyan gondolták a bennmaradást. A Budaörsöt 30–27-re győzték le még szeptember végén, a Vasassal szemben pedig 21–21-es döntetlent értek el.

A Kozármisleny az új esztendőt a Bajnokok Ligája-résztvevő Debrecen otthonában kezdte meg a múlt hét szerdán, és szenvedtek 30–23 arányú vereséget. A legfelső osztályban újoncnak számító alakulat, tavaly komoly bravúrt elérve küzdötte ki a feljutást a Szombathely előtt, mindössze csak kettő ponttal lemaradva a bajnok Vasas mögött. A győztes hadvezér Gyulay László maradt, viszont 11 játékos távozott a Baranya vármegyei gárdából, pótlásukra pedig hat kézilabdázó érkezett, Bánfai Virág, Hadnagy Fanni, Imrei Réka, Kecskés Noémi, Kornfeld Fanni, illetve Zsemberi Zóra, utóbbi éppen a csabai csapatból tette át székhelyét a nyáron.

– A felek túlságosan sok emlékezetes csatájáról nem olvashatunk a kézilabda históriás könyvében, aminek legfőbb oka, hogy a két gárda eddig általában más osztályban vitézkedett – olvasható a Békéscsabai Előre NKSE hivatalos honlapján. – Azért nem is olyan rég, egészen pontosan a 2021–22-es szezonban, a második vonal felsőházi küzdelmeiben kétszer is összecsaptak felek, sőt a baranyai találkozón a mislenyiek nyolc góllal le is győzték a csabai lányokat. A visszavágón aztán már a papírforma érvényesült, és 25–23-ra lila-fehér együttes diadalmaskodott.

A szombaton 18 órától a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban kezdődő mérkőzésen a Bócz László, Wiedemann Viktor bírópáros fújja majd a sípot.