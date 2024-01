A sérülések mindig rosszkor jönnek, de most, amikor a három sorozatban érdekelt Swietelsky-Békéscsaba egymás után játssza a mérkőzéseit, különösen rosszul érinti a csapatot több játékos kiesése. A belga Dominika Strumilo még a december végi UTE elleni bajnokin szenvedett bokasérülést, a horvát Luna Becic és az azeri Margarita Stepanenko a szombati DVTK elleni találkozón fejelt össze, előbbi fején felszakadt a bőr és még az agyrázkódás gyanúja is felmerült. Stepanenko ugyan végig játszotta a mérkőzést, de az állapotát folyamatosan figyeli a csapat egészségügyi szekciója. No, és ne feledkezzünk el a Békéscsabán még jószerivel be sem melegedő bolgár Miroszlava Paszkováról, aki ugyancsak szombaton, még a bemelegítésnél húzódott meg.

A Linzbe utazó csapat alaposan „megfiatalodott”, hiszen a kiesők pótlása olyan játékosokra vár, akik még csak perceket kaptak a felnőttcsapat mérkőzésein. A legnagyobb rutinja talán a 17 éves szélső ütő, Gergácz Olgának, illetve a 19 esztendős feladó átló Budai Viktóriának van, és szerephez jutott már a center Mikus Nina (17) is. Hogy közülük, vagy a többi csabai fiatal közül ki és mennyit játszik Linzben, az majd kedden este kiderül, mindenesetre ennél jobb lehetőség a játékra nemzetközi mérkőzésen nem sűrűn adódik.

A csabai lányok vállát akkora tét nem nyomja, hiszen mivel az eddigi négy KEL-mérkőzéséből hármat megnyertek, egy körrel az alapszakasz zárása előtt már biztosították helyüket a március 2-án és 3-án sorra kerülő négyes döntőben.

Az Oberbank Steelvolleys Linz-Steg még szettet sem nyert eddig a KEL-ben, de ez nem jelenti azt, hogy az utolsó mérkőzésén nem tesz meg mindent ezért. Az osztrák bajnokságban az eddigi három januári mérkőzését megnyerte és őrzi harmadik helyét. A két csapat tavaly januári párharcát 3:0-ra a Békéscsaba nyerte, ezzel az eredménnyel most is mindenki elégedett lenne, már csak azért is, mert így a BRSE-nek marad esély a csoportelsőség megszerzésére is.

A Közép-európai Liga állása: 1. HAOK Mladost Zagreb (horvát) 9 pont (9:3), 2. Swietelsky-Békéscsaba 9 (10:4), 3. OK Calcit Kamnik (szlovén) 9 (9:4), 4. Nova KBM Branik Maribor (szlovén) 6 (7:6), 5. OK Dinamo Zagreb (horvát) 3 (3:9, 6. Oberbank Steelvolleys Linz-Steg (osztrák) 0 (0:12).

A kedden 18.30 órakor kezdődő mérkőzést a szlovák Danica Viktoríni-Lisá és Boris Kovác vezeti.