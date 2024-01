A békéscsabaiak két olyan játékost is a beneveztek a mérkőzésre, akik sérülés miatt hosszú ideig hiányoztak a csapatból. A csapatkapitány Giricz Laura és a rutinos szélső, Borbély Márta is játékra jelentkezett.

Kisvárdai góllal kezdődött a mérkőzés, ám ezután a csabaiak percei következtek, akik összehoztak egy 4–1-es szériát és a vezetést is átvették. Kifejezetten jól játszott a lila-fehér mezes vendégcsapat. A 13. percben az addig remeklő balkezes átlövő Marija Lanistanin sajnálatos sérülést szenvedett (a térdét fájlalta) és kivált a játékból, ami megtörte a csabaiak lendületét, a várdaiak pedig megtáltosodva zsinórban ötször vették be Pásztor Bettina kapuját és elhúztak öt góllal. A 24 percben egy kilenc minutáig tartó hosszú csabai gólcsendet tört meg Horváth Gréta. Sokat hibázott mindkét gárda, főként a kapusok játszották a főszerepet. Mérai Maja 28. percben szerzett találatával már kezdett jelentőssé nőni a különbség. A Békéscsaba szenvedett és hogy nem vált már az első félidőben reménytelenné a csapat helyzete, arról Horváth Gréta gondoskodott.

A második félidő egy Borbély Márta-góllal kezdődött, s csapata ezzel négy gólra jött fel. A hazaiak viszont három gyors góllal adták vendégeik tudomására, hogy mik a szándékaik. A 35. percben 18–11-et mutatott az eredményjelző, s ekkor már kevesen számítottak arra, hogy izgalmassá válik a hajrá. Ebben az időszakban a vendégegyüttest a jobbszélső Horváth Gréta igyekezett meccsben tartani. A játékrész közepén visszaesett a várdaiak játéka, a csabaiak pedig szépen lassan, szinte észrevétlenül elkezdték a felzárkózást.

A házigazdák hat percig képtelenek voltak bevenni a vendégek ketrecét, a lila-fehérek pedig egyre közelebb férkőztek hozzájuk, Bencsik Bojána góljával már lőtávolságba kerültek (23–21). A baj csak az volt, hogy mindössze bő másfél perc volt hátra a dudaszóig. A csoda végül elmaradt, mert a szabolcsiak egy percen belül kétszer is bevették Pásztor Bettina kapuját és végül megnyerték az alsóházi rangadót.

Józsa Krisztián: – Először is szorítunk mi is, hogy ne legyen Lanistanin sérülése komoly. Ami a mérkőzést illeti, védekezésünk végig remekül működött. A támadójátékunk is negyven percig, amely alatt megnyugtató előnyt alakítottunk ki. Aztán kezdődött egy tipikus női mérkőzés, két hiba után nagyon elizgultuk az utolsó negyedórát. Szerencsére az előnyünk kitartott a végéig. Legfontosabb azonban az volt, hogy hosszú idő után ismét nyertünk.

Rác Sándor: – Igazi alsóházi presztízsmérkőzés volt amelyet a Kisvárda megérdemelten nyert meg. Csapatomat nagyon megfogta Marija Lanistanin sérülése – addig, vagyis hét hétig jól játszottunk –, ezt jól kihasználták a hazaiak. Fordulás után mindent megpróbáltunk, forgattam a csapatot, próbáltuk utolérni a Kisvárdát. Sokáig kerestem a megoldást, az utolsó tizenöt percre aztán összeszedtük magunkat, de nagy volt már a különbség a javukra és a végén hiába zárkóztunk fel két gólra, már kevés volt az idő arra, hogy megmentsük az egyik pontot. Lanistanin kiesését nagyon sajnálom – reméljük, hogy nem súlyos a sérülése – Giricz Laura és Borbély Márta visszatérésének viszont nagyon örülök.

Kisvárda Master Good SE–TAPPE-Békéscsabai ENKSE 25–21 (15–10)

Kisvárda, 300 néző, v.: Bóna, Földesi.

Kisvárda: Mátéfi – Gém 6, Novak 3, Szabó L. 2, Ajano 3, Juhász 2, Mérai 3. Csere: Siska 4, Bucsi 1 (1), Djatevszka 1, Kovalcsik B, Kochan. Edző: Józsa Krisztián.

Békéscsaba: Pásztor B. – Aranyi 2, Lanistanin 3 (1), Gyimesi 2, Bencsik 3, Román 4, Szondi 1. Csere: Szabó D. (kapus), Mayer, Török F., Horváth G. 5, Termány, Giricz, Kukely K., Jovicsevics, Borbély 1. Edző: Rác Sándor.

Kiállítások: 4, illetve 2 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 1/1.

Az eredmény alakulása

3. perc: 1-0, 8. p.: 2-4, 13. p.: 7-7, 20. p.: 11-8, 28. p.: 15-9, 36. p.: 18-11, 43. p.: 20-12, 51. p.: 22-18, 56. p.: 22-19, 59. p.: 23-21.