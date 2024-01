– A budapesti magyar bajnokság lesz az első idei verseny, ami amolyan felkészülést is jelent az atlétáknak a március 17-én a lengyelországi Torunban sorra kerülő szenior Európa-bajnokságra. Természetesen nagyon fontos, hogy eredményes legyek ebben az évben is és a korosztályomban akár javítsak is az országos csúcsaimon. Ennél is lényegesebb azonban, hogy ott legyek a versenyeken. Azért is, hogy minél könnyebben tudjak mozogni a mindennapi életben.

Kovács István Forrás: BMH

Volosinovszki Zoltánné idén is a 60 évesek között versenyez majd, ahol jelenleg két országos csúcsot is tart, távolugrásban 4 méter 2 centivel, hármasugrásban 8,40 méterrel, amit a tavalyi pescarai szabadtéri szenior kontinensbajnokságon ért el.

Volosinovszkinét és klubtársai szereplését már nem kísérheti figyelemmel a 96 évesen még az elmúlt év végén elhunyt egykori erkeles testnevelő tanár, egykori szenior atléta, Kovács István. Pista bácsi rendszeresen elutazott a versenyekre a gyulai szeniorokkal, segítve őket.

– Nagyon szerettem Pista bácsit! Ő volt az, aki elmagyarázta és megmutatta a hármasugrás alapjait, a technikáját. Szépen összefogta a gyulai szenior atlétákat. Nemcsak tanított, hanem nagyon sokáig versenyzett is, még kilencven felett is vállalkozott dobószámokra – emlékezett Volosinovszkiné.

Kovács Istvánról másik szeretett sportága, a sakk képviselői is megemlékeztek a napokban Gyulán megrendezett Gyöngyösi Lázár-emlékversenyen. Az évtizedek alatt sok partit játszott a csapat bajnokságokon és az egyéni versenyeken, ezek közül kiemelkedő a két döntetlen szimultánon, Portisch Lajos és Adorján András nagymesterek ellen.