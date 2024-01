A lila-fehérek a szombati hazai találkozó félidejében már két góllal vezettek, a szintén harmadosztályú DEAC azonban a második 45 perc finisében ledolgozta hátrányát.

Békéscsaba 1912 Előre–Debreceni EAC 2–2 (2–0)

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés, Békéscsaba. Vezette: Bozó.

Békéscsaba: Póser – Albert, Bora, Hodonicki, Mikló, Komáromi, Pusztai, Tóth B., Tóth Máté, Zádori, Ilyés T. Játszott még: Krnács, Óvári, Farkas M., Kóródi, Hulicsár, Mihály, Zvara, Kuzma. Vezetőedző:Csató Sándor.

DEAC: Ratku – Sándor T., Herczku, Korhut, Jankelic, Kónya, Papp, Virág, Lénárt, Arjun, Tóth D. Játszott még: Szalóki, Tomola, Szabó L., Bényei B., Lakatos, Batta, Vincze Á., Rauf, Trencsényi, Soltész, Tochukwu. Vezetőedző: Urbin Péter

Gólszerző: Zádori (15.), Tóth Máté (42.), ill. Tochukwu (84.), Rauf (87.).

A kemény belépők eredményeként a 3. percben Pusztait kellett ápolni, majd lecserélni, a 13. minutában pedig egy debreceni játékos is erre a sorsra jutott, ami megadta a meccs savát. Röviddel ezután Farkas beadását Zádori váltotta gólra. Ettől játékban is lábra kapott a hazai együttes, amelynél a 31. percben tervezett csereként Zvara váltotta a Dorogról próbára érkező Tóth Barnabást. A szünet előtt megduplázta előnyét a hazai együttes, egy ajtó-ablak helyzetet Tóth Máté váltott gólra. A térfélcsere előtt gyakorlatilag komplett sorcserét hajtott végre mindkét csapat. Hol a hazaiak, hol a vendégek kapuja előtt folyt a játék, változatos küzdelmet hozott a második félidő középső, de a kapuk igazából nem forogtak veszélyben. Az utolsó negyedóra Krnács hatalmas bravúrjával indult, a 84. percben már ő sem segíthetett: egy beadás után Tochukwu gurított a hazai kapuba. Az egyenlítés is hamarosan jött Rauf büntetője révén, bár az első próbálkozását Krnács még védte, ezzel pedig egy megnyert meccset rontott „ikszre” az Előre.

Csató Sándor: