Sokak azonban már nem lehetnek részesei ennek a menetelésnek, mert akikkel elégedetlenek voltak, azoktól már az idény közben, vagy annak végén elköszöntek. Közülük Bella Stanislav vélhetően követi édesapját és külföldön vállal munkát, Csaplár Bence György a Békési FC, Kiss Péter a Miskolci VSC csapatában folytatja karrierjét, Marozsán Dominik, Mezei Balázs, Virág Tamás és Kabály Márk új klubja viszont még nem ismert. A helyüket a próbajátékon lévő labdarúgók vehetik át, amennyiben megfelelnek a kritériumoknak.

– A héten teszteljük a próbázókat, több fiatal igazolását is tervezzük, miközben próbáljuk minőségben javítani a csapatot. A felkészülés annak jegyében telik, hogy a bennmaradást kiharcoljuk – mondta Szabados Tamás vezetőedző, aki szerint a piac február 14-i végéig nyitottak lesznek az átigazolásokra.

A maradó játékosok nem felkészületlenül tértek vissza a téli pihenőről, mivel egy héten át rendszeresen végezték odahaza az előírt futóedzéseket. Ennek ellenére a hathetes alapozás első felét az erőgyűjtésnek szentelik.

– Az új fiúk erőállapotát nem ismerjük, de a képességeikről szeretnénk meggyőződni, ezért már az első hetet is tesztmérkőzéssel zárjuk. A folytatásban is minden hétvégére jut majd egy játékos gyakorlás, mivel az őszi taktikát is szeretnénk tovább csiszolni, igaz ehhez megfelelő képességű és mentalitású játékosok is kellenek – tette hozzá a szakember, aki minden nap edzéseket vezényel, pénteken pedig a Békéscsaba 1912 Előre II. ellen játékban is teszteli az újonnan érkezőket.

A gyarmati hívek számára jó hír lehet, hogy a Martfű elleni nyári nyitányon keresztszalag-szakadást szenvedő Hadnagy Bence rehabilitációja szépen halad. Prognosztizálhatóan a felkészülés végére tud bekapcsolódni a közös munkába, és amennyiben visszanyeri formáját, stabil tag lehet a védelem tengelyében.