Három mérkőzés után a Swietelsky-Békéscsaba felé billen a mérleg nyelve a Szent Benedek Röplabda Akadémia ellen a vasárnapi békéscsabai összecsapás előtt, hiszen a bajnokságban és a Magyar Kupában is legyőzte egyszer a Balaton-parti csapatot, ami az utóbbi sorozatban elődöntőt ért.

A két gárda nem a legjobb formáját futja, a Békéscsaba az idei két bajnoki mérkőzésén négy pontot elveszített (vereség a MÁV Előrétől és két szett elvesztése a DVTK ellen), legutóbb az UTE csapatával szemben gyűjtötte be a maximálisan szerezhető három egységet.

Hét ponttal az utolsó előtti 7. helyen tanyázó Szent Benedek Röplabda Akadémia legutolsó győzelmét még tavaly decemberben a sereghajtó újonc Diósgyőr ellen jegyezte (3:1), azóta a MÁV Előre Foxconn, a Fatum-Nyíregyháza, a címvédő Vasas Óbuda és legutóbb a Kaposvári NRC is túllépett rajta. Nagy érvágást jelent számukra a csapatkapitány Nacsa-Pekárik Eszter kiválás, aki anyai örömök elé néz. A játékoskeretben persze több kitűnő képességű röplabdázó szerepel, így a kubai szélső ütő, becsületes nevén Pérez Ramos Diaris de La Caridad, aki a kaposvári mérkőzésen a somogyi Szedmák Rékával egyformán 16 pontot szedett össze, de meghatározó a szezon előtt Lengyelországból igazolt Malgorzata Aleksandra Wojcik, valamint a Puertó Ricó-i feladó átló, Solimar Castero Cruz is.

A balatonfürediek – korábbi Magyar Kupában aratott hazai sikerük, valamint látva a csabaiak hullámzó teljesítményét – várhatóan bátran, a pontszerzés reményében lépnek majd pályára Békéscsabán.

A viharsarki csapat nincs könnyű helyzetben, hiszen a sérülések alaposan megtizedelték az elmúlt időszakban. A keddi linzi Közép-európai Liga mérkőzésen a center Pintér Andreát is pihentették és bár benevezték, a még decemberben bokasérülést szenvedő belga Dominika Strumilót sem vetették be. Hiányzott még a DVTK elleni bajnoki előtt meghúzódó bolgár Miroszlava Paszkova és a fejsérülést szenvedett horvát Luna Becic is.

A 24 ponttal második helyen álló csabaiaknak nagyon fontos lenne a győzelem megszerzése, hiszen rendkívül szoros a mezőny (a harmadik MÁV Előre és a negyedik Kaposvár lemaradása is csak két pont) ráadásul az alapszakasz zárófordulójában az éllovas Vasas Óbuda vendégei lesznek.

A Swietelsky-Békéscsaba–Szent Benedek Röplabda Akadémia mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban, a két játékvezető Ujházi Mónika és Varjasi Melinda lesz.