Az elmúlt szombaton hazai környezetben a Kozármisleny ellen megszületett az esztendő első békéscsabai sikere az NB I.-es női kézilabda bajnokságban, amely egyben az első hazai győzelme is volt a lila-fehéreknek.

Elmozdulni így sem tudott a tabella 12. helyéről az Előre NKSE, de azért a győzelem abból a szempontból fontos volt, hogy a hétpontos Alba Fehérvár KC, MTK Budapest, Kisvárda Master Good SE alkotta trióhoz vissza tudott csatlakozni. Az is pozitívum, hogy hosszú sérülését követően – még ha rövid időre is –, de újra visszatérhetett a pályára a szélső Borbély Márta, és a csapatkapitány Giricz Laura visszatérése is már nagyon közel van.

Nincs megállás, szombaton újabb jelentős erőpróba vár a lányokra, hiszen ezúttal Kisvárdára utaznak a bajnokság 12. fordulójában. A tabellára pillantva egyértelműen nevezhetjük ezt a találkozót is rangadónak, lévén hogy az alsóházban egymás nyakát tapossa a két gárda. Igaz a várdaiak otthon kifejezetten erősek, mert bár hat összecsapásukból csak hármat nyertek meg, a Kozármisleny, az MTK, és a NEKA legyőzésével, viszont a három vereségükből kettő, a Győr és a legutóbbi hazai mérkőzésükön a Debrecen elleni, alighanem előre borítékolható volt a számukra. Kisiklásnak csak a novemberi Fehérvár elleni csatájuk számít, amikor is 31–30 arányban alulmaradtak a vendégekkel szemben. Idegenben ugyanakkor nem sok pontot gyűjtögettek eddig, a nyáron érkező vezetőedző, Józsa Krisztián tanítványai, ugyanis csak egy budaörsi 29–29-es döntetlent tudnak vendégként felmutatni. A legutóbbi fordulóban Dunaújvárosban sem szerzett sikerélményt a csapat, hiszen 31–28-ra kikaptak. Az új mesternek azért nem volt könnyű dolga ősszel, mert egy szinte teljesen átalakult csapatot kellett menedzselnie, mivel tizenegy játékos is elhagyta az idény végeztével Kisvárdát. Persze újak is ugyanennyien érkeztek, köztük az a Bucsi Lili, aki éppen lila-fehér csapattól tette át hozzájuk a székhelyét.

Az előző szezonban háromszor is összecsaptak a felek, és ebből mind a két bajnoki mérkőzés a szabolcsi csapat győzelmével ért véget, amely Kisvárdán pont egy éve 28–20-ra, Békéscsabán pedig 26–17-re nyert. A csabaiak sokkal szívesebben emlékezhetnek vissza a tavaly novemberi kisvárdai kupamérkőzésre, ahol is egy 25–25-ös döntetlennel kiharcolták a továbbjutást.

A két alakulat idei első összecsapását szombaton 18 órától a Kisvárdai Városi Sportcsarnokban rendezik meg, melyen a Bóna Szabolcs, Földesi Csaba bírópáros tevékenykedik majd.