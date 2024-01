A csabai együttes remek kezdéssel lepte meg a feljutásért küzdő ellenfelét, amely 9:0-s állásnál szerezte első kosarát a negyed felénél, miután Lekli József kétségbeesetten időt kért. Ekkor kissé holtpontra került Vuk Pavlovics legénysége, de azután a friss erők átlendítették a nehézségeken, amit elsősorban az ellenfél agresszív védekezése okozott. A második tíz percre már egy olajozottabban működő Tiszaújvárost láthatott a pályán a publikum, és bár a hazaiak remekül tartották magukat, a játékrész derekán és finisében könnyű labdaszerzésekből, egy duplányira közelítette meg őket a borsodi gárda.

A második félidőben folytatódott a nagy küzdelem a pályán. A vendégek Orliczki kosarával először vették át a vezetést a 25. percben (39-40), de házigazdákat dicséri, hogy ez sem szegte kedvüket és sikeres távoli dobásokkal, illetve jó védekezéssel ismét visszavették a kezdeményezést. Ezt a „fegyvert” a záró negyedben az újvárosiak is sikeresen alkalmazták. Kocsis és Lakatos Máté termelte szórta a triplákat, Gáspár pedig a vonalon belülről volt eredményes. A 39. perc elején 64-71-es állásnál lefutottnak tűnt a meccs, de Varga Ákos hátára vette a csabai együttest és hosszabbításra mentette a találkozót.

A ráadás percei büntetőpárbajról szóltak, ez pedig a szerencsésebb vendégeknek kedvezett.

Vuk Pavlovics: – Fizikálisan igen kemény mérkőzést játszottunk, amely annak ellenére, hogy kevés pontot hozott, látványos volt. A végén, ahogy visszajöttünk a kitartásunk és az akaratunk, egy kis szerencsével is párosult. A hosszabbításban már a Tiszaújvárosnak volt egyszer-kétszer szerencséje. Nem tudtunk visszajönni, de maximálisan elégedett vagyok a csapattal. Ellenük a legutóbbi mérkőzésen nagy különbségű vereséget szenvedtünk, most egy hosszabbításos meccsen kaptunk ki. Ha így folytatjuk, akkor a későbbiekben top csapatokat is el tudunk kapni.

Békéscsabai KK–Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK 76-79 (16-9, 16-21, 21-19, 18-22, 5-8)

NB I. B-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Zöld csoport. Békéscsaba, 160 néző. Vezette: dr. Varga Z., Drenyovszki, Bács.

Békéscsaba: Balog G. 11/3, Vágvölgyi 5/3, VARGA Á. 23/6, Kurtucz, FÁBIÁN 8. Csere: Hajdu M. 5, Varga Z., Szoljevics 5/3, Cvijin 12/3, Vodila, Kovács J. 2. Edző: Vuk Pavlovics.

Tiszaújváros: Lakatos M. 11/6, Molnár B., Csák 8/6, KOCSIS 21/9, Okoh 10. Csere: GÁSPÁR 12, Bán 2, Csák, Kiss K. 6, Kovács Z. 2, Orliczki 7/3. Edző: Lekli József.