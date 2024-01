Eredmények. 8. forduló: Károlyi-Tópart–Benkó Hús Kft. 3–7, Street Boys–Maybach Team 0–5, Paprika Store–Drink Team 6–0, Csárdaszállás–M D Team 0–4, Top Down–FC Gitano 9–0, Reproform Békés–Flamengo 0–0.

Az állás: 1. Benkó-Hús Kft. 24 pont, 2. Reproform Békés 19, 3. Károlyi-Tópart 18, 4. M D Team 16, 5. Flamengo 16, 6. Paprika Store 12 (7), 7. FC Gitano 9, 8. Csárdaszállás 9, 9. Top Down 7 (7), 10. Drink Team 6, 10. 11. Maybach Team 3, 12. Street Boys 0.

Öregfiúk, 4. forduló: Páka-Trans Old Boys–Csavi-Ép Kft. 3–1, Elektromix Outlet–Frey Péter barátai 2–4.

Az állás: 1. Elektromix Outlet 9 pont, 2. Frey Péter barátai 9, 3. Páka-Trans Old Boys 6, 4. Csavi-Ép Kft. 0.

A 9. forduló párosítása (január 28.): Street Boys–Károlyi-Tópart, Top Down–Csárdaszállás, Paprika Store–Maybach Team, Reproform Békés–M D Team, Drink Team–Flamengo, Benkó Hús Kft.–FC Gitano.