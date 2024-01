– A Honvéd játékosaként többször játszott a Békéscsaba ellen. Különösen emlékezetes mérkőzést vívtak a lila-fehérekkel 1988-ban a Magyar Népköztársasági Kupa döntőjében. Milyen érzés volt egy ilyen találkozón pályára lépni?

– Jó volt Békéscsabán játszani, ahol az Újpest, a Fradi, vagy a Honvéd ellen tíz-tizenötezer néző szurkolt, akiket ki kellett szolgálni. A kupadöntő után el voltam keseredve a vereség miatt, ám tiszta szívből gratuláltam a békéscsabaiaknak. Sűrű program közepén voltunk, nem voltunk úgy kihegyezve a kupadöntőre. Négy kupafináléban játszottam, ebből kettőt azért sikerült megnyerni a csapattal.

– Nyolc idényt húzott le a Honvédban, de mégsem innen, hanem a BVSC-ből hívták be a nemzeti csapatba.

– A Honvédról még csak annyit, hogy július 20-án volt az utolsó mérkőzésem, a Videotont négy egyre legyőztük, sorainkban három Békés megyei származású játékossal, jómagam, Bánfi Jani és Pisont Pista is játszott, utóbbi és én is gólt lőttem. Még honvédosként nem volt olyan szövetségi kapitány, akinél ne lettem volna benne a válogatott keretben. Még 1988-ban az újságok is biztosra vették, hogy kezdeni fogok az Észak-Írország elleni világbajnoki selejtezőn – amit azután egy nullára megnyertünk – az akkori szövetségi kapitány, Mezey György azonban a meccs előtti este tíz óra előtt hívott és elmondta, hogy tartja magát ahhoz a szokásához, hogy tétmérkőzésen nem avat újoncot, de a következő Görögország elleni mérkőzésen kezdeni fogok. Nem játszottam, mert éppen előtte robbant ki a bundabotrány, s bár én akkoriban éppen a Honvéd junior csapatában futballoztam, a felnőtt keretnek is tagja voltam, így akkor még nem, csak négy évvel később már Jenei Imrénél a BVSC labdarúgójaként lehettem válogatott. Ukrajna ellen kettő egyre megnyert mérkőzésen Nyíregyházán, a nulla nullás eredménnyel záruló Izrael elleni hazai, valamint a Katarral szembeni két dohai Katar elleni találkozón (4–1 és 1–1 az eredmény – a szerző) is a kezdőben kaptam helyet. Elmondhatom, hogy a válogatottban nem voltam vesztes csapat tagja.

– A Parmalat volt az utolsó élvonalbeli klubja, ám 1992 után még nagyon sokáig futballozott alacsonyabb osztályú egyesületekben. Ennyire nehéz volt megválni a zöld gyeptől?

– Az élsportot egy keresztszalag-szakadás miatt kellett abbahagynom, de azután valóban több amatőr csapatban játszottam. Öt és fél évig jártam ki egy alacsonyabb osztályú osztrák csapathoz. Érdekes, hogy ezután újra visszakerültem a középpályára.

– Edzőként – kevés kivétellel – leginkább az utánpótlásban dolgozott, nem vonzotta az élvonal?

– Az NB II.-ben dolgoztam pályaedzőként és az MTK-nál női csapatot is irányítottam. Az A lincences edzői papírral rendelkezem, a Pro nincsen, de a felnőtt futball egyébként is bizonytalan. Amíg jól szerepelsz, addig nem bántanak, az utánpótlásban azonban hosszabb távon is gondolkodhatsz. Az UTE utánpótlásában – egy megszakítással – tizenöt éve vagyok. Nagyon jó körülmények között dolgozhatok az U16-os csapattal, amely az MLSZ kiemelt bajnokságában szerepel. Az MTK-s kitérő után csak köszönettel tartozom az UTE-nak, hogy továbbra is lehetőséget biztosított a klubnál. Ebben az időszakban eközben két évig az egykori válogatott csatár, Kovács Kálmán barátom hívására testnevelő tanárként dolgoztam a XVII. kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban – mondta Cseh András, aki arra kért, hogy ne felejtsem el leírni, hogy üdvözli a Békés vármegyei barátait és a szurkolókat!