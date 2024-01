A viharsarki II. osztályban érdekelt eleki csapat például kapussal és két gólerős támadóval erősíti meg sorait tavaszra. A határvárosiaknál a hétvégi Békés Vármegyei Teremkupán már be is mutatkozott a két új szerzemény. A 23 éves Nagy Ede legutóbb Gyulán szerepelt, ahol együtt játszott a játékos-edzővel, Nagy Gergellyel. A másik frissen igazolt támadó Puporka Róbert Elemér (25) lesz, aki féléves kétegyházi kitérőt követően tér vissza, és az ott szerzett 11 találata kiváló ajánlólevél. Az elekieknek azonban elsősorban hátul akadtak gondjaik az őszi idény során, ezért is gondoltak a tapasztalt kapus, Kurta Lajos (33) leigazolására, aki az I. osztályú Medgyesbodzás állományában volt legutóbb, ám hetekkel az évad vége előtt elköszönt a zöld-fehérektől.