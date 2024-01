Az első hétvége programja a szokások szerint a Berettyó-parti városban zajlik. Szombaton és vasárnap 12-12 csapat csatázik hat finálés helyért. A négyes csoportokon belüli sorrendet körmérkőzések döntik el, ennek alapján a legjobbak jutnak a január 14-i orosházi kilences döntőbe, melynek mezőnye egy nappal korábban válik teljessé, az ottani selejtezők eredményei alapján.

A 36 csapatos létszám miatt a kilenc csoport győztese triókba osztva vív körmérkőzést a hármas fináléba jutásért, ahol a legjobbak hasonló módon döntik el a dobogós helyek sorsát Orosházán.

Az 5+1 fős játék ezúttal is 5x2 méteres kapura zajlik, ami gyorsabbá, élvezhetőbbé teszi a mérkőzéseket, és gyakran eltünteti a nagypályán megmutatkozó osztálykülönbségeket.

A nap történéseit illetően az A csoportban nyomban érdekesen alakultak az eredmények. A szervezett zsadányiak meglepetésre legyőzték a Kondorost, amely ezután az Előre fiataljai elleni sikerrel korrigált, de így sem érhette már el a csoport elsőséget. A lila-fehérek ugyanis gólarányt javítottak a végére teljesen elfáradó bihari gárda ellen, a jobb gólkülönbség pedig a versenykiírás szerint nekik kedvezett a hármas pontazonosságban.

Eredmények:

Előre FC II.–Okány KSK 14–1

Gól: Harmati 3, Tóth B. 2, Pusztai 2, Ilyés B. 2, Csák 2, Marik 2, Szűcs (öngól), ill. Bodó.

Zsadány MS–Kondorosi TE 2–1

Gól: Szilágyi E., Kóti, ill. Mladonyiczki.

Okány KSK–Zsadány MS 1–6

Gól: Balogh R., ill. Szabó D., Csongrádi 2, Csizmadia S., Kóti, Muntyán L.

Kondorosi TE–Előre FC II. 5–2

Gól: Rafaj P. 3, Csicsely, Rafaj M., ill. Harmati, Rafaj P. (öngól).

Előre FC II.–Zsadány MS 13–2

Gól: Pusztai 4, Rostás 3, Csikós 2, Urbán, Varga R., Ilyés B., Tóth B., ill. Baksai 2.

Okány KSK–Kondorosi TE 2–8

Gól: Sánta, Huszár, ill. Rafaj M. 2, Bákai B. 2, Mladonyiczki, Czvalinga, Fejér, Rafaj R.

A csoport végeredménye: 1. Békéscsaba 1912 Előre II. 6 pont (29–8), 2. Kondorosi TE 6 (14–6), 3. Zsadány MS 6 (10–15), 4. Okány KSK 0.

A B-jelű négyesben is érdekesen alakult a helyzet azzal, hogy a Békés, a Jamina és a Köröstarcsa körbeverte egymást, ennek megfelelően a parázs sem hiányzott a pályáról. Az elsőség kérdése csak az utolsó mérkőzésen dőlt el. A tarcsaiak 2–1-es vezetéséig a csabai együttesnek állt a zászló, 3–1-től viszont már a saját kezükbe vették sorsukat a Kettős-Körös partiak és végig dominálva a találkozót, először harcolták ki a döntőbe jutást, pedig a békésieknek már a döntetlen is elegendő lett volna ehhez.

Eredmények:

Jamina SE–Köröstarcsa KSK 1–0

Gól: Ökrös.

Kardos KSK–Békési FC 1–5

Gól: Szedlják J., ill. Balázs 2, Antal, Reszelő J., Kardos.

Köröstarcsa KSK–Kardos KSK 7–2

Gól: Hajdú 3, Puskás 2, Keresztesi, Mészáros S., ill. Oláh, Jansik.

Békési FC–Jamina SE 3–1

Gól: Balázs, Kardos, Reszelő J., ill. Ökrös

Jamina SE–Kardos KSK 7–1

Gól: Horváth M. 4, Leszkó, Bencsik, Kardos, ill. Korbely.

Köröstarcsa KSK–Békési FC 6–2

Gól: Kozák 2, Hajdú 2, Egri, Kata, ill. Laukó, Római J.

A csoport végeredménye: 1. Köröstarcsa KSK 6 pont (13–5), 2. Jamina SE 6 (9–4), 3. Békési FC 6 (10–8), 4. Kardos KSK 0.

A C csoportban a házigazdák és a mezőberényiek megnyerték az első mérkőzésüket, azt követően egymással a nap egyetlen döntetlenjét játszották. Mivel a folytatásban sem hibáztak, közöttük is a gólkülönbség döntött. A gólzáporos sárréti derbi után a berényieknek hat találtnyi különbséggel kellett legyőzniük a Bucsát a csoport elsőséghez. Megtették, mi több túl is „licitálták”, így az előző év után ismét ott lehetnek az orosházi fináléban.

Eredmények

Szeghalmi FC–Bucsa SE 3–0

Gól: Tatár, Darányi, Farkas B. (öngól).

Füzesgyarmati SK II.–Mezőberényi LE 2–9

Gól: Vámos, Zsíros (öngól), ill. Zsíros 2, Durkó 3, Bereczki, Fazekas, Kanó.

Bucsa SE–Füzesgyarmati SK II. 2–6

Gól: Pádár, Farkas B., ill. Szilágyi, Kovács M., Szőke, Polgárdi, Tóth K. 2,

Mezőberényi LE–Szeghalmi FC 1–1

Gól: Bereczki, ill. Oláh A.

Szeghalmi FC–Füzesgyarmati SK II. 11–1

Gól: Mészáros 4, Tatár 2, Boruzs K. 2, Marton, Tóth I., Kasza, ill. Vámos.

Bucsa SE–Mezőberényi LE 0–14

Gól: Durkó 3, Bereczki 2, Kanó 2, Zsíros 2, Szabó Zs. 2, Gézárt, Tóth J., Rau,

A csoport végeredménye: 1. Mezőberényi LE 7 pont (10–3), 2. Szeghalmi FC 7 (15–2), 3. Füzesgyarmati SK II. 3, 4. Bucsa SE 0.