Miroszlava Paszkovát, Pintér Andreát és egy hónap után Dominika Strumilót is hadrendbe állíthatta a hazaiak szakvezetője, miután mindhárman felépültek a sérülésükből.

A csabaiak pazar, 7:0-s sorozatot mutattak be a mérkőzés elején, 1:3-ról fordítva. Ebben volt blokk (Bodnár Dorottya) és egy ász is (Margarita Stepanenko). Aki azt hitte, hogy innen sima lesz a hazaiak útja, tévedett, mert a lengyel Malgorzata Aleksandra Wojcik beindította a rakétát és pontos ütéseivel egy pontra felhozta együttesét. A viharsarki csapat percei következtek ezután, és egy 6:1-et követően Krisztian Mihailov kénytelen volt időt kérni. 18:14-nél már Tóth Gábor folyamodott ehhez a lehetőséghez, csapata ugyanúgy, ahogy az előző mérkőzéseken, nagyon hullámzóan játszott. Olyannyira, hogy a korábbi hatpontos előnyt majdnem sikerült eltékozolni, 20:19-nél jöhetett az újabb hazai időkérés. Tóth Gábor lányai nem nyugodtak meg, ellenben Wojcikék remekeltek és átvették a vezetést. Szettlabdához mégis a BRSE jutott, háromszor is, de a füredieknek is volt egy lehetőségük, végül Miroszlava Paszkova egy határozott ütéssel lezárta a hosszúra nyúlt játszmát.

A második felvonásban a csabaiak kihasználták a lélektani előnyt, kétszeri 5:0-s szériával alaposan megkönnyítették a helyzetüket és tulajdonképpen könnyedén húzták be ezt a játékot. Szettlabdához a remek játékkal visszatérő Dominika Strumilónak köszönhetően jutott a csapat, és Berkó Liliána rossz feladása után született meg a 25. csabai pont.