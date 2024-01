A 27 éves center közösségi oldalán férjével jelentette be, hogy bővül a családjuk. A 43-szoros válogatott játékos a mostani idényben 11 találkozón lépett pályára, legutóbb november 12-én a Kaposvár ellen játszott. Nacsa-Pekárik a balatonfüredi együttes csapatkapitánya, öt szezonon keresztül Békéscsabán is szerepelt, a Viharsarokból két éve igazolt a fürediekhez és a tavalyi Európa-bajnokságon a nemzeti csapatnak is kezdőjátékosa volt.