Nem tarthatott Székesfehérvárra a csabai csapattal az UTE ellen múlt héten bokasérülést szenvedő belga Dominika Strumilo.

Alaposan belekezdett a MÁV Előre, amely az amerikai Maia Dvoracek vezérletével dolgozott ki nagyon gyorsan három pontos előnyt. Pintér Andrea és Bodnár Dorottya ugyan próbált szépíteni az eredményen, de megállítani nem tudták lelkes ellenfelüket, így 7:2-nél, majd 9:2-nél Tóth Gábornak kétszer is időt kellett kérnie. A különbség csak nem akart csökkenni, sőt, az első játszma közepén hétre nőtt a differencia és a csabaiak játékát látva nem is tűnt úgy, hogy jelentős fordulat áll be a mérkőzés menetében. Josipa Markovic számolatlanul gyártotta a pontokat. A lengyel Agata Michalewicz blokkja után nem kevesebb, mint hét játszmalabdája volt a hazaiaknak, amit ki más, mint a horvát szélső ütő, Markovic zárt le.

Ezek után a hazai szurkolók azt várták, hogy a második szettet is olyan lehengerlően kezdi és viszi végig együttesük, mint az elsőt, ám a csabai lányok másként gondolták. A vendégek egy 3:0-s rohammal indítottak, igaz, erre zsinórban négy fehérvári pont volt a válasz. Meglehetősen hektikusan alakult a folytatás, a csabaiak Bodnár Dorottya, Iveta Stanchulova és Pintér Andrea pontjaival négy egységgel elléptek, de ismét Pallagék percei következtek, akik 13-nál átvették a vezetést. Innentől hol az egyik, hol a másik csapat birtokolt egypontos előnyt. 15:15-nél Tóth edző magához hívta tanítványait, majd 19:18-as MÁV-vezetésnél is ugyanezt tette, de Dvoracekék megrázták magukat és a hajrának kétpontos előnnyel vágtak neki. A csabaiak foggal-körömmel küzdöttek, ami Cansu Aydinogullari részéről egy rossz feladást, Luna Becic részéről pedig egy túl hosszú nyitást „eredményezett”. Vacsi Evelin pontja után szettlabdához jutott a Fehérvár, majd Josipa Markovic lezárta a mérkőzésnek ezt a szakaszát, 2:0 a MÁV Előre Foxconn javára.

Szinte lekopírozta a második szett első felét a Békéscsaba, amely remekül kezdte a harmadik etapot. Láttunk remek sáncot Pintér Andreától, egy pompás ászt Margarita Stepanenkótól, s máris összejött egy hárompontos előny. A Békéscsaba – bár nem játszott tökéletesen – dominált, és nagyon úgy festett, hogy ha nem inog meg, meglesz a szépítés. Aztán valamiért mégis jöttek az érthetetlen rontások, amiből szinte mindenki „kivette” a részét. 13:12-nél Tóth Gábornak ismét közbe kellett lépnie. Pallag Ágnesék azonban ismét vérszemet kaptak, mentek előre, Maia Dvoracek és Josipa Markovic alapos össztűz alá vette a csabai térfelet (18:12-nél az amerikai 17, a horvát 14 pontnál tartott). 18:16-nál újabb csabai időkérés következett és jöttek a menetrendszerű cserék is, de csak nem akart fordulat beállni. A csabaiak minden erejüket mozgósították és sikerült is felzárkózniuk egy pontra, de valami mindig hiányzott, Markovic pedig a csapata szempontjából legjobbkor blokkolt, nagyon közel hozva együttesét az áhított sikerhez (23:20). Ugyanő három szett-, és meccslabdához juttatta a MÁV Előrét, Dvoracek pedig beütötte a győzelmet érő pontot.

A Békéscsaba újabb fájó vereséget szenvedett el az Extraligában (immáron a negyediket) és ezzel a két csapat helyet cserélt egymással a tabellán, a BRSE visszacsúszott a harmadik pozícióba.

MÁV Előre Foxconn–Swietelsky-Békéscsaba 3:0 (18, 22, 22)

Röplabda Extraliga női mérkőzés. Székesfehérvár. V.: Adler, Varjasi Melinda. MÁV Előre: Andersson 4, Dvoracek 20, Pallag 7, Vacsi 8, Michalewicz 4, Markovic 16. Csere: Kovács E. (liberó), Király-Tálas. Vezetőedző: Lukasz Przybylak. Békéscsaba: Stanchulova 1, Pintér A. 9, Stepanenko 10, Glemboczki 10, Bodnár 8, Aydinogullari 1. Csere: Molcsányi (liberó), Kump, Kotormán, Becic 2, Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 4:1, 9:2, 11:6, 14:8, 18:11, 22:15. 2. szett: 0:3, 4:3, 6:10, 13:12, 16:17, 21:19, 24:22. 3. szett: 1:3, 6:6, 8:10, 13:12, 18:16, 23:20.

Lukasz Przybylak: – Örülünk a győzelemnek, főleg azért, mert végig söpört rajtunk egy betegség és nehéz időszakon vagyunk túl. Ez még édesebbé teszi a sikert, de nem szabad elfelejteni, hogy két nagyon különböző meccset vívtunk egymással egy hónapon belül. A lényeg, hogy a pozitívumokat eltegyük magunknak!

Tóth Gábor: – Rengeteg problémával küzdöttünk az elmúlt napokban, de ez nem mentség a mai teljesítményünkre, amire nehéz szavakat találni. Ilyen gyenge támadóhatékonysággal nem lehet mérkőzést nyerni.