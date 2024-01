A békéscsabaiaknál Marija Lanistanin sérülése nem jött rendbe, így leggólképesebb játékosa nélkül kellett felvenniük a harcot egy újabb nagy fontosságú mérkőzésen a Budaörs ellen.

A békéscsabai Mayer Szabina indította a gólok sorát, amire Szabó Anna válaszolt másfél perccel később, majd ugyanő talált be ismét és ezzel csapata átvette a vezetést. Marija Lanistanin helyére Rác Sándor vezetőedző azt az Aranyi Vivient „találta ki”, aki eddig a szélső posztján osztozott Horváth Grétával. Az apró termetű, de nagyon fürge játékos gyorsan be is talált, egyenlővé téve az állást. Fej-fej mellett haladtak ezután a csapatok, a vendégeknek a 13. percben sikerült először két góllal ellépniük. A tét rányomta a bélyegét a mérkőzésre, mert mindkét oldalon csapkodó, ideges volt a játék. A félidő felénél a csabaiak – miközben Rác Sándor a 18. percben időt kért – produkáltak egy remek 3–0-s szériát, és fordítottak az álláson. Ezután viszont a Budaörs percei következtek, egymás után négyszer is bevették Pásztor Bettina kapuját (itt is egy jó érzékkel kikért időkérés szakította meg a játékot), kialakítva javukra az addigi legnagyobb, három gólos különbséget. A lila-fehérek rengeteg labdát eladtak, ellőttek, szerencséjükre azonban sokkal jobban a Pest vármegyeiek sem jeleskedtek. A viharsarki csapat küzdőszellemére semmi panasz nem lehetett. Az igyekezet két gólban is megmutatkozott, s csak azért nem döntetlennel ért véget a játékrész, mert Bencsik Bojána találata már a dudaszó után született.

Mintha öltözőben maradtak volna az Előre NKSE játékosai, mert a budaörsiek hatvan másodperc (!) leforgása alatt háromszor is kifogtak Pásztor Bettinán és az addigi legnagyobb különbségű négy gólos vezetésre tettek szert, Rác Sándor azonnal időt kért. Szavainak nem igen volt foganatja, mert tanítványai ugyanúgy folytatták, ahogy a második félidőt elkezdték. Román Dorina kétszer is rontott, a csapat pedig három minuta alatt kezdte lerombolni azt, amit egy félidőn át kemény melóval felépített. A balszélső Szondi Zsófia két gólt érő lövésével ébresztette fel a reményt, hogy még messze nem kell temetni együttesét. A sorozatos kiállítások (Bencsik Bojána második kétpercesével csapata már az 5. kisbüntetésénél tartott) azonban visszafogták a lilákat. Öt percre „kimerevedett” az eredményjelző, a látogatók 8 (!), a hazaiak 6 percig voltak gólképtelenek. Ezt követően aztán újra beindultak a csapatok, de a különbség sokáig nem nagyon változott, a csabaiak két gólnál közelebb nem tudtak felzárkózni. A villámgyors szélső, Szondi Zsófia találata azonban még inkább nyílttá tette az ütközetet, a 45. percben 17–16-os vezetésénél időt is kért Buday Dániel. Miközben Pásztor Bettina megfogta Uhrin Lili lövését, az ellenakcióból Gyimesi Kitti bombagólja már egyenlítést ért! A budaörsiek két góllal ismét elhúztak, de előbb Román Dorina, majd ismét Gyimesi villant. Egy hármas vendégsorozat következett, s már kezdett elúszni a hajó. A hazaiak trénere egy időkéréssel még megpróbált erőt önteni a lányaiba. Borbély két hetest is értékesített, de a hetedik gólját szerző Szabó Anna, majd Uhrin Lili lelohasztotta a csabaiak kedélyét, akik a hajrában ziccereket hibáztak, így a budaörsiek edzője az utolsó másodpercekben már úgy kérhetett időt, hogy csapata már biztosan elviszi mindkét bajnoki pontot.