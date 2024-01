A Máj Kell Dzsekszon csapattal nyerte az újkígyósi libamájfesztivált 2008-ban, ez a győzelem valamit legalább tompított a 2007-es vébéálom, az arany vagy ezüst meghiúsulásán. Skaliczki mester irányításával a magyar válogatott pazarul, három győzelemmel indította a világbajnokságot Dánia, Norvégia és Angola ellen. A középdöntő utolsó meccsén, tíz másodperccel a vége előtt még továbbjutásra álltunk, végül Koksarov meglőtte a 26–25-ös orosz győzelmet jelentő gólt. Magyarország végül kilencedik lett, miután Szlovéniát legyőzte.

„Ami másnak gond, nekünk csak játék”

– Bucika, azaz Klembucz Ferenc, a békéscsabai kézilabdasport legendás masszőre volt a gyúrónk a vébén – emlékezett Skala. – Az ő kopaszra borotvált fején ott volt kéz a kézben, csapatként harsogtuk: „Magyarok!” Ma már bevallhatom, doppingoltunk is. Olyan jó gulyáslevest senki nem evett a szállodában, mint mi. Buci kellő udvariassággal, alázattal szakácsokból konyhalányokká minősítette át a személyzetet. Ahogy mondta, bármikor Csabán járnak, kapnak egy ingyenmasszázst a sportcsarnokban, de most ő a főnök a konyhában.

Buci része volt a békéscsabai kézilabda-történelemnek, évtizedeken keresztül szolgálta szeretett lila-fehér klubját. Imádta a csapatot, élete, lételeme volt a sport. Minden problémával, ügyes-bajos dologgal lehetett hozzá fordulni, mindig, minden körülmények között segíteni próbált.

Bucival: „Ami másnak gond, nekünk csak játék”

Hét éven át a magyar férfi kézilabda válogatott gyúrójaként dolgozott, több világversenyen is részt vett, tagja volt többek között az athéni olimpián negyedik helyen végzett csapat szakmai stábjának. Mindenkihez volt egy jó szava, egy biztató mondata. Szeretett tréfálkozni, tőle mindent elfogadott az ember, mert tudta, hogy szeretetből mondja, teszi. A legendás mondása az volt: „Ami másnak gond, nekünk csak játék.”

– Amit nagyon bánt az oroszok elleni meccs véghajrájában, hogy nem ugrott be a pályára – emlékezett Skala. – Lehet, hogy kiállítják, kitiltják örökre minden kézilabda-mérkőzésről, de akkor is megtette, amit megkövetelt a haza. A csapat továbbjutása lett volna számára a legfontosabb, de jött ez a fránya Koksarov-gól.

A sikert a családja körében osztotta meg

No, de vissza a jelenbe, Skaliczki László sok helyen megfordult már a kézilabda professzoraként – ezt én mondom, ő ilyet soha nem állítana magáról –, most Hajdúnánáson kötött ki. De itt is érvényes a mondása: a legfontosabb mindig az éberség optimalizásása.

– Felkértek rá, hogy segítsek a csapatot a kieső zónából a középmezőnybe vezetni. Úgy voltam vele, csapjunk bele a lecsóba, elvégre szeretem a kihívásokat. A Szegedet már itthon legyőztük, így jól sikerült az év vége – hangsúlyozta Skala.

Nem egy sajtótájékoztatóján vettem részt Szegeden, amikor a BL-ben vezette sikerre a csapatot. Az egyik BL-meccs után elvittem a lányomat is, aki akkor 14–15 éves lehetett. Slavko Goluža volt a vesztes csapat, az örök rivális Zágráb vezetőedzője. A meccsen lehet, hogy a két szakvezető nem volt jóban, de a találkozó után már mosolyogva, egymás érdemeit elismerve nyilatkoztak. Amikor kérdezni lehetett, Skala a hazai pálya előnyével élve először a lányomnak adott szót a jelentkezők közül.

Ez egy dolog – ha nem is akármilyen –, de utána jött a fénypont. Ünnepelt az egész csarnok, dedikáltak a csapattagok, örömünnep volt Szegeden. Közben a Mester már hazafelé tartott Újkígyósra, szeretett családjához, hogy egy kellemes rozé közben megossza velük boldogságát.

A legboldogabb akkor lenne, ha messzire jutna a válogatott

Zajlik a németországi Eb, szövetségi kapitányként Skalát a legnagyobb csoda a 2003-as vébén érte. Elmondta, már csomagoltak haza, hiszen csak egy Szaúd-Arábia – Argentína meccs volt hátra a csoportból. A papírforma sima argentin sikert ígért. Ezzel szemben a szaúdiak nyertek. Csomagolhatott vissza a csapat.

Skala nagyon drukkol a németországi Eb-n a magyaroknak

Skala elmondta, nagyon drukkol a németországi Eb-n a magyaroknak, reméli, hogy továbbjutnak a csoportból, utána pedig már bármi előfordulhat. A végső győztest illetően Dániára vagy Norvégiára voksol, bár otthon a németek mindig veszélyesek, és a franciák is beleszólhatnak a dobogós helyezésekbe. Ugyanakkor a spanyolokat most nem tartja esélyesnek. A legboldogabb természetesen akkor lenne, ha mi, magyarok is belecsapnánk a lecsóba.

Balogh Józsi, a jobbszélső

Buci sírjánál még Balogh Józsival, a Skala által felfedezett újkígyósi válogatott kézilabdázóval emlékeztünk meg egy évfordulón. Utána már Józsihoz kellett kimennie a temetőbe.

A jobbszélső Skaliczkinál kezdett Újkígyóson, majd szerepelt a Békéscsaba, a Bp. Honvéd, az Elektromos, a Csaba Előre KC és a Kígyós-Csaba KC együtteseiben is. 1987-ben tagja volt a világbajnoki 7. helyezett magyar juniorválogatottnak. Pályafutását követően Újkígyóson utánpótlásedzőként dolgozott. Még 2013-ban a szurkolók dönthettek arról, hogy a Békéscsabai Előre százéves történetében kik voltak a legjobb sportolók. Az újkígyósi származásúak közül Csulikné Bozó Éva és Mohácsi Árpád végzett az első helyen, a második Balogh József lett.

Az év magyar férfi kézilabdázója

Ha pedig már Mohácsi Árpád, az év magyar férfi kézilabdázójának is megválasztották.

– Négy nagyon szép évet töltöttem el az Előrénél 1989-től 1993-ig. Az utánpótlásból felkerültem az NB I-es felnőtt csapatba, ahol Skaliczki László lett a mesterem. Egy stabil NB I-es együttesünk volt, itthon ezerkétszáz, ezerötszáz néző előtt léptünk pályára. Az 1992-93-as szezonban az Előrével hatodikok lettünk az élvonalban, én pedig elnyertem a gólkirályi címet, és első békéscsabaiként a felnőtt válogatottal 1993-ban részt vettem a világbajnokságon, ahol tizenegyedik lett a magyar csapat – ecsetelte Mohácsi Árpád.