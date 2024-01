A Himnusz hangjai után Szarvas Péter polgármester „sportos” évértékelőjét hallgathatták meg a vendégek.

– A kimagasló eredményekért meg kell küzdeni, de a siker nem mindig a legfényesebb medált jelenti – jegyezte meg. – Jelenti a hosszú utat az eredmény eléréséig, a győztes csatákat, de akár az emelt fővel elveszített meccseket, vagy a szurkolóknak azokat a kivételes élményeket, hogy a mieinkért szoríthatunk. A sikerhez vezető utat a sportolóknak nem egyedül kell végig járni, szükség van edzőkre és a családi háttérre, akik mindannyian a céltudatos munkát ösztönzik.

A városvezető méltatta a tavaly eredményeket hozó sportolókat, edzőket, felelevenítve sok emlékezetes versenyt, pillanatot, így a budapesti atlétikai világbajnokságot, ahol négy békéscsabai, Oláh Barbara, Tajti-Molnár Anita, Steigerwald Ernő és Nadj Levente is jelen volt.

Végezetül kiemelte, hogy a közgyűlés úgy döntött az év végén, hogy az önkormányzat 100 millió forintot biztosít sportinfrastruktúra fejlesztésre, ilyen önálló előirányzat korábban nem volt a város költségvetésében.

Először a „Békéscsaba Sportjáért” elismeréseket adták át, amit Baran Ádám, a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület elnöke és Farkas András, a shotokan karate egyik honi úttörője vehette át.

A Békéscsabán született, de Szolnokon felnövő Baran Ádám 2010-ben vállalta el a Békéscsabai Röplabda Sport Egyesület elnöki tisztét. Irányítása alatt a felnőttcsapat eddig 5-ször lett bajnok, 2-szer Magyar Kupa-győztes, 3-szor MEVZA Kupa-aranyérmes. A csapat szerepelt a Challenge Kupában, a CEV-kupában (2019-ben az elődöntőig jutott), illetve a Bajnoki Ligájában is. A sportszervezet mára igazi brandé vált – elsősorban a klubvezető agilis, innovatív, szorgalmas munkájának köszönhetően. Meghatározó szerepe volt abban, hogy 2023-ban a szerb-magyar közös rendezésű U17-es női röplabda Európa-bajnokság egyik helyszíne Békéscsaba lett.

Farkas András hozta létre a Shotokan karate szakosztályt, amely a mai napig működik. Versenyzőként világ- és Európa-bajnoki címet nyert. Edzői, felkészítői tevékenysége során a tanítványai több, mint 300 érmet nyertek a különböző nemzetközi és hazai viadalokon. Farkas András 2020-ban megszerezte a VII. danos fokozatot. Ez nemcsak európai, hanem világviszonylatban is nagyon magas elismerésnek számít.

A továbbiakban két világklasszis sportolótól is elköszöntek, az úszó Bohus Richárd és a súlylökő Tajti-Márton Anita is tavaly jelentette be visszavonulását. A háromszoros olimpikon úszó, világbajnoki 3. helyezett, 2-szeres Európa-bajnoki ezüstérmes, 3-szoros bronzérmes, olimpiai 5. helyezett Bohus és a fedett pályán világbajnok, olimpiai bronzérmes súlylökő, Tajti-Márton Anita legemlékezetesebb versenyeiről vetítettek le egy-egy kisfilmet.

Az év női sportolója Bökfi János tanítványa, a súlyemelő Mitykó Veronika lett. A Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület sportolója a Bukarestben rendezett U23-as Európa-bajnokságon szakításban Európa-bajnok lett. A jereváni felnőtt Eb-n összetettben az 5., a rijádi világbajnokságon ugyancsak összetettben a 11. helyen végzett. A férfiak legjobbja címét a Békéscsabai Atlétikai Club sprintere, Steigerwald Ernő érdemelte ki. Ernő a Budapesten rendezett atlétikai világbajnokságon a 4x400 méteres váltó tagjaként – országos rekorddal – 16. helyezett lett.

Az Év edzője elismerést Steigerwald Ernő két felkészítője, Adorján László és Erdős Péter érdemelte ki.

Az év utánpótláskorú leány sportolója ugyancsak a Békéscsabai Atlétikai Club sportolója, Kovács Alexandra, aki a maribori Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon 5000 m-es gyaloglásban aranyérmet nyert. A fiúknál Mokán István Damján, a Viharsarok Tenisz Alapítvány sportolója érdemelte ki az elismerést, aki a Mostban rendezett korosztályos tenisz Európa-bajnokságon a 17. helyen végzett. Hazánkban ranglistavezető, az európai ranglistán korosztályában a 22. helyen áll.