A G-jelű négyes délelőtti csatározása nyomban meglepetéssel indult, hiszen a tavaly hármas döntőig jutó Mezőhegyes hiába zárta veretlenül a csoportmérkőzéseit, két döntetlenje miatt lemaradt a fináléról. A határvárosiak ellen a Tótkomlós és az OMTK-Rákóczi szerzett pontot, és mivel a kovácsháziakat mindkét gárda felülmúlta, az utolsó találkozón egymás ellen döntötték el az első hely sorsát. A jobb gólkülönbséggel álló orosháziaknak már a döntetlen is kedvezett, ennek ellenére végül viszonylag simán nyert, ezzel először vívta ki a finálés részvételt.

Eredmények:

Mezőkovácsházi TE–Tótkomlósi TC 3–4

Gól: Szabó K. 2, Krajcsi, ill. Varga G., Poljak D., Szabó S., Ondrejó.

Mezőhegyesi SE–OMTK-Rákóczi 2–2

Gól: Isaszegi M., Isaszegi B., ill. Kasik M., Halász.

Tótkomlósi TC–Mezőhegyesi SE 6–6

Gól: Abonyi 2, Jámbor (öngól), Koleszár, Kovács I., Ondrejó, ill. Oszlács 2, Varga P., Isaszegi M., Isaszegi B., Balogh D.

OMTK-Rákóczi–Mezőkovácsházi TE 12–1

Gól: Kasik M. 3, Kun 2, Kocsis 3, Deli, Bónus, Kun Szabó, Halász, ill. Matuz T.

Mezőkovácsházi TE–Mezőhegyesi SE 2–11

Gól: Szabó K., Matuz T., ill. Oszlács 3, Isaszegi M. 3, Zsilák 3, Faragó, Papp M.

Tótkomlósi TC–OMTK-Rákóczi 1–5

Gól: Bónus (öngól), ill. Bónus 2, Kocsis 2, Halász.

Végeredmény: 1. OMTK-Rákóczi 7 pont, 2. Mezőhegyesi SE 5, 3. Tótkomlósi TC 4, 4. Mezőkovácsházi TE 0.

A H csoport küzdelmei szoros mérkőzéseket tartogattak. Az esélyes szénási együttes nehezen, de fokozatosan lendült játékba és végül pontvesztés nélkül végzett az élen úgy, hogy a csoportelsőséget eldöntő utolsó csatáját vette legkönnyebben. Az addig kiválóan helytálló, ám kissé elfáradó végegyháziak viszont ezzel a vereséggel a második helyet is elvesztették a Csabacsűddel szemben.

Eredmények:

Nagyszénás SE–Battonyai TK 1–0

Gól: Kókai Á.

Végegyházi SE–Csabacsűdi GYLSE 3–3

Gól: Multyán Cs., Kecskés, Józsa, ill. Viszkok Cs. 2, Tari.

Battonyai TK–Végegyházi SE 3–4

Gól: Kovács Z., Kovács R., Liszkai P., ill. Balog A. 2, Józsa, Matuz L.

Csabacsűdi GYLSE–Nagyszénás SE 1–3

Gól: Jelen, ill. Kukovecz, Szlovák, Márk.

Nagyszénás SE–Végegyházi SE 6–2

Gól: Szlovák 2, Márk 2, Sebők, Nagy Sz., ill. Balog A., Józsa.

Battonyai TK–Csabacsűdi GYLSE 0–3

Gól: Kasik M., Hajdú, Sándor.

Végeredmény: 1. Nagyszénás SE 9 pont, 2. Csabacsűdi GYLSE 4 (7–6), 3. Végegyházi SE 4 (9–12), 4. Battonyai TK 0.

Az I-jelű kvartettből kimagaslott a házigazda alakulat. Az orosháziak sorra magabiztosan vették az akadályokat, így komolyabb megszorítás nélkül nyerték a csoportot. Mögöttük azonban már nem volt ekkora különbség. A második helyen záró szentandrásiak javára az billentette a mérleg nyelvét, hogy remekül kijött a lépés nekik a Gádoros ellen, utóbbiak pedig a végén egy parázs összecsapáson tudták legyőzni a szervezett kötegyániakat.

Eredmények:

Orosházi MTK-ULE–Gádorosi LSE 9–4

Gól: Papp M. 2, Bánki-Horváth 2, Harangozó, Huszár, Babolek, Fehér, Juhász, ill. Szijjártó G., Pecznyik, Kuli, Bankó.

Békésszentandrási HSE–Kötegyáni FC 2–2

Gól: Szécsi, Virág, ill. Oláh Mánuel, Oláh G.

Gádorosi LSE–Békésszentandrási HSE 1–6

Gól: Farkas K., ill. Olasz 2, Virág 2, Pecznik, Tasi K.

Kötegyáni FC–Orosházi MTK-ULE 2–13

Gól: Oláh Martin, Bozsányi T. G., ill. Darida 5, Bánki-Horváth 3, Fehér 2, Juhász, Papp M., Babolek.

Orosházi MTK-ULE–Békésszentandrási HSE 7–2

Gól: Fehér 2, Babolek, Darida, Bánki-Horváth, Harangozó, Papp M., ill. Balázs, Olasz.

Gádorosi LSE–Kötegyáni FC 4–3

Gól: Polyák, Farkas K. 2, Bankó, ill. Oláh Gergő, Bozsányi T. G., Szabó Milán.

Végeredmény: 1. Orosházi MTK-ULE 9 pont, 2. Békésszentandrási HMSE 4, 3. Gádorosi LSE 3, 4. Kötegyáni FC 1.

A legjobbak vasárnap délután visszatérnek a csarnokba, amikor is 13 órától kerül sor a kilences fináléra. A „középdöntők” három trióban, körmérkőzéses rendszerben zajlanak a selejtezők győztesei között. Hogy ne lehessen holtverseny, ezért döntetlen esetén büntetőpontról elvégzett rúgások döntik el, melyik fél gyűjt be 2 pontot és melyiknek kell megelégednie egyel. A csoportok legjobbjai hasonló keretek között csatáznak a tornagyőzelemért.

A programot az esti eredményhirdetés zárja le, ahol három együttes lesz díjazva, ezen felül számos különdíj, illetve egy a Ferencvárosi TC játékosai által aláírt Fradi-póló is gazdára talál, amit jótékony célra árvereznek el a szervezők.

Középdöntők, 1. csoport

13.00: Békéscsaba 1912 Előre II.–Újkígyós FC

13.30: Újkígyós FC–OMTK-Rákóczi

14.00: OMTK-Rákóczi–Békéscsaba 1912 Előre II.

2. csoport

14.30: Köröstarcsai KSK–Szarvasi FC

15.00: Szarvasi FC–Nagyszénás SE

15.30: Nagyszénás SE–Köröstarcsai KSK

3. csoport

16.00: Mezőberényi LE–Kaszaper FC

16.30: Kaszaper FC–Orosházi MTK-ULE

17.00: Orosházi MTK-ULE–Mezőberényi LE

Hármas döntő

17.45: 1. csoport győztes–2. csoport győztes

18.15: 2. csoport győztes–3. csoport győztes

18.45: 3. csoport győztes–1. csoport győztes

19.15: Eredményhirdetés