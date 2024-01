Február első hétvégéjén folytatódnak a küzdelmek az NB I B.-s férfi kézilabda-bajnokságban. Az első számú vármegyei együttes, a Békési FKC két tesztmérkőzéssel vészeli át a másfél hónapos szünetet.

A BFKC játékosai természetesen javában készülnek már az új év kihívásaira, a pontvadászat félidejében elfoglalt ötödik helyezés pedig akár az éremszerzés lehetőségét is előrevetíti. Padla József alakulata azonos pontszámmal rendelkezik a közvetlen előtte álló Szigetszentmiklóssal és Szegeddel, vagyis egy kiugró teljesítmény nem utópisztikus gondolat. Ha ehhez hozzávesszük még, hogy a második pozíciót elfoglaló veszprémi akadémisták a szegedi fiatalokkal egyetemben nem léphetnek magasabb szintre, akkor az NB I. is elérhető közelségben van.

Ez persze nem feltétlenül opció a kék-fehérek háza táján, hiszen az élvonal már egy teljesen más „kávéház”, ráadásul az otthonuk sem rendelkezik a legmagasabb szintű mérkőzések lebonyolításához előírt feltételekkel. Ennek ellenére a csapat természetesen szeretné kihozni magából a maximumot, és minél eredményesebben letudni a tavaszi idényt.

Ehhez jelenthet jó „ugródeszkát” az a két lekötött edzőmérkőzés, melyet jövő héten vív meg a gárda. Január 17-én, szerdán Dabason, míg két nappal később a Budai Farkasok otthonában lesz jelenésük Laufer Gáboréknak. A hivatalos program ennyivel ki is merül. Mivel a keretben nincs változás, nem indokolt további edzőpartnerek keresése, hiszen a játékosok jól ismerik egymás, illetve a csapat által begyakorolt játékot.

Az egyetlen változást a tapasztalt kapus, Kiss Olivér visszavonulása jelenti. A 36 esztendős hálóőr már ősszel is csak egy-egy meccsre tudott beszállni, a jövőben pedig a szövetség egyik hivatalos játékvezetője lesz, ami nem összeegyeztethető a játékkal.

A Békési FKC csapata február 3-án hazai környezetben indítja a bajnokság tavaszi évadát, az ellenfél a Rákosmente lesz, amelyet szeptemberben 9 góllal múlt felül idegenben.

A téli edzőmérkőzések rendje

Január 17., szerda, 16.30: Dabas KC–Optimum Solar-Békési FKC

Január 19., péntek, 18.30: Budai Farkasok-Rév–Optimum Solar-Békési FKC