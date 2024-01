A találkozó első találatát a dunaújvárosi Kopecz Barbara szerezte, de a békéscsabaiak egy 3–1-es rohammal három perc alatt fordítottak az álláson. Innentől azonban Krupják-Molnár Beatrix egymás után lőtt három góljával belendültek a hazaiak és a folytatásban már egy pillanatra sem adták át a vezetést. Nem lehetett azt mondani, hogy a lila-fehérek félvállról vették volna a mérkőzést, mert próbáltak lépést tartani a vendéglátóikkal, nem volt nagy a lemaradásuk, az első játékrészben többször is megközelítették ellenfelüket két gólra. A gondot az jelentette, hogy a csabaiak támadásban többször is belehibáztak, és ezúttal Pásztor Bettina is kevesebb labdát fogott, meg a máskor a heteseket oly biztosan értékesítő Marija Lanistanin is rontott, így az első felvonás háromgólos Kohász-előnnyel zárult.

Rutinos játékosaik, Kopecz Barbara és Szalai Babett találatai vezették fel a második félidőt és ekkor már tekintélyes öt gól volt a két gárda közötti differencia. A csabaiak Mayer Szabina duplájával igyekeztek faragni valamit a hátrányukból, ám ezután egy közel öt perces vendég gólszünet következett. A csabaiak szerencséjére ez idő tájt az újvárosiak sem voltak a helyzet magaslatán, csak ritkán találtak be, végül Agócs Alexandra révén változott az eredmény. A viharsarki együttes mesze nem adta fel, több ízben is feljött két gólra. Kiegyenlítenie viszont már nem sikerült, pedig Rác Sándor időkéréssel igyekezett rendezni a sorokat. Mondhatjuk, hogy már-már menetrendszerűen az 50. perc táján megállt a Békéscsaba, a hazaiak pedig növelték a különbséget és már nem hagytak esélyt vendégeiknek az újabb felzárkózásra, netán az egyenlítésre, utóbbi ugye a szabályok szerint a Békéscsaba továbbjutását eredményezte volna.

A piros-fehérek végül magabiztosan húzták be a találkozót és várhatnak ellenfelükre a Magyar Kupa legjobb nyolc csapata között.

A békéscsabaiak ugyan elbúcsúztak a további küzdelmektől, ugyanakkor talán nem elhanyagolható, hogy egy éles mérkőzésen gyakorolhattak a januárban sorra kerülő rendkívüli fontossággal bíró bajnokikra.

A hazaiak mentek tovább

Forrás: Dunaújvárosi Hírlap

Dunaújvárosi KKA–TAPPE-Békéscsaba 31–27 (14–11)

Magyar Kupa női kézilabda-mérkőzés a legjobb 8 közé kerülésért. Dunaújváros, 516 néző. V.: Kovács-Sebők Stefánia, Vastag-Réti Rebeka Réka. Békéscsaba: Pásztor B. – Aranyi, Lanistanin 3, Török F. 4, Bencsik 6, Gyimesi 5 (3), Szondi 2. Csere: Szabó D. (kapus), Horváth G. 1, Mayer 2, Kukely K. 1, Termány 3. Vezetőedző: Rác Sándor. A Dunaújváros legjobb dobói: Trawczynska 6 (2), Kopecz 4 (1).

Kiállítások: 10, ill. 10 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 4/3.

Az eredmény alakulása. 4.p.: 2–3. 12. p.: 6–6. 15. p.: 8–6. 25. p.: 11–8. 33. p.: 16–11. 41. p.: 18–16. 51. p.: 25–21. 55. p.: 28–22. 59.: 31–26.