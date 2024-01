Nagy Attila lányai vasárnap a Swietelsky-Békéscsaba–Szent Benedek Röplabda Akadémia (3:0) extraligás párharc felvezetéseként három kiegyenlített játszmában győzedelmeskedtek és ezzel egy pozíciót javítva a hatodikok a tabellán.

Nagy Attila: – A mérkőzés nagy részét kontroll alatt tudtuk tartani. Most is volt egy nagyobb rövidzárlat, de ekkor is vissza tudtunk jönni a meccsbe, aminek kifejezetten örülök, hiszen ilyenkor mutatkozik meg egy csapat mentális ereje.

Békéscsabai Röplabda SE–Újpesti TE U21 3:0 (23, 20, 21)

NB I.-es női mérkőzés. Békéscsaba, 55 néző. V.: Szél Márta Judit, Takács Á.

BRSE: Mikus 8, Fekete G. 6, Gajdács 17, Gergácz 7, Szatmári 1, Korcsok 8. Cs.: Erdei (liberó), Budai 1, Mészáros, Fekete R. 1, László 1, Szalay. Vezetőedző: Nagy Attila.

A bajnokság állása: 1. TFSE 33 pont (33:8, 12 mérk.), 2. BVSC-Zugló 33 (36:9, 13), 3. Vasas 31 (35:12, 13), 4. Gödöllő 26 (30:19, 13), 5. VEHIR-VESC 21 (23:15, 11, 6. Békéscsaba 16 (21:25, 12), 7. Budaörs 15 (20:29, 13), 8. Szeged 11 (16:32, 13), 9. MTK 10 (15:30, 12), 10. UTE U21 6 (11:36, 13), 11. Kispest 5 (10:35, 13).