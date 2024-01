A 11. kiemelt Bondár Anna (WTA-118.) a 6-os pályán küzdött meg a hazai közönség előtt szabadkártyával szereplő Ivana Popoviccsal (WTA-545.). Első mérkőzésükön a Hajdúszoboszló SE sportolója brékgémmel kezdett, 3:1-ről azonban 3:4-re fordított a lelkesen játszó ausztrál lány, és négy bréklabdája is volt előnye növelésére. Ezeket azonban hárította Anna, egyenlített, majd újra elnyerve Popovics adogatójátékát, a szettet is hozta. A második játszma elején egyszer ugyan elvesztette a szerváját az első számú magyar játékos, de előtte és utána is összejött neki a brék, így összességében magabiztosan győzött.

Pénteken Alexandra Kornyejeva (WTA-180.) ellen küzd meg a főtáblára jutásért. A 17 esztendős orosz játékos két háromszettes mérkőzés megnyerésével jutott el idáig.

– Teljesen más mérkőzés volt, mint az első. Próbáltam a saját játékomat ráerőltetni az ellenfélre és igyekeztem jól szerválni és minden pontra koncentrálni. Éreztem azt, hogy ez egy jó sansz lesz számomra a továbblépésre, örülök annak, hogy sikerült két szettben lezárni. Pénteken bizonyára nehezebb dolgom lesz az orosz tinédzserrel, de a reményeim szerint még jobban tudok majd játszani – nyilatkozta Bondár Anna a honi szövetség közösségi oldalán.

Eredmény. Selejtező, 2. forduló:

Bondár Anna (11.)–Ivana Popovic (ausztrál) 6:4, 6:4