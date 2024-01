Sikerült megállapodniuk a bolgár válogatott csapatkapitányával, Miroslava Paskovával, aki már ma megérkezik Békéscsabára. A 27 éves, 180 centiméter magas ütőjátékos a görög AEK Athéntól kerül a BRSE állományába, korábban megfordult Törökországban és Lengyelországban is – utóbbi helyen bajnoki és kupabronzzal lett gazdagabb a Rzeszów színeiben. A legnagyobb sikereit hazájában érte el, ahol háromszor nyert bajnokságot, négyszer pedig kupát, sőt a 2020–2021-es Bolgár Kupa legjobb játékosának is megválasztották.

Ami a nemzeti csapatot illeti, 2021-ben elhódította az Arany Európa-ligát a bolgár válogatottal, valamint tagja volt annak az U23-as együttesnek is, amely 2017-ben világbajnoki bronzérmet szerzett. A 2023-as Nemzetek Ligájában egy mérkőzésen lépett pályára, akkor csapatkapitányként vezette övéit 3:0-s győzelemre a horvátok ellen, majd ugyanebben a minőségben szerepelt az Európa-bajnokságon is.

A játékos Európa top bajnokságaiból is kapott megkeresést, végül Békéscsabára írt alá a szezon végéig.