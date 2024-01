A 27 esztendős labdarúgó - aki a hétvégi teremkupán már be is mutatkozott - nagy munkabírású középpályás hírében áll, apátfalviként nem először igazolt a Viharsarokba, hiszen 2018-ban már eltöltött egy félszezont a méhkeréki együttesnél. Azóta megfordult a mórahalmi és a makói csapatban, mígnem az ottani harmadosztályú csapat visszaléptetését követően került a vásárhelyiek állományába egy évvel ezelőtt. Meghatározó alakja volt a kék-sárgák együttesének, valamennyi őszi bajnokin pályára léphetett. Juhász Jónástól új klubjánál a középpálya további stabilizálását várják annak reményében, hogy egy majdani NB III.-as alakulatnak is hasznos tagja lehet.