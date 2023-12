Az elmaradó sikerek miatt az öltözői hangulat érthetően nincs a tavaly ilyenkor tapasztalt szint közelében, ezzel együtt a jövőbe vetett hit töretlen.

– Távirati tömörséggel fogalmazva, rendkívül változó volt a csapat szereplése – fogalmazott a féléves „bizonyítvány” kapcsán ifjabb Szabó Zoltán, aki huzamosabb ideje irányítja játékos-edzőként a gárdát. – Akadtak nagy csalódások és szép eredmények is, ezért állunk most ezen a helyen. Ha összehasonlítjuk az eredményességünket a tavaly őszivel, az derül ki, hogy hozzávetőleg az akkori pontjaink felét sikerült megszereznünk. A kontraszt a győzelmek számában, a gólkülönbségben, a szerzett, illetve kapott gólokban is élesen megmutatkozik. Mondhatjuk csalódás volt az ősz, mert a csapatot a dobogó környékére vártuk. Pozitívumként értékelhetjük ellenben, hogy a végére összekapta magát a társaság, amit egy őszinte öltözői beszélgetés indított el.

A tréner szerint az elmaradó eredmények miatt azok a mérkőzések voltak többségben, amelyeken csalódást keltett az együttes. Persze ettől még akadtak emlékezetes momentumok is.

– Egyértelműen a negatív pillanatok voltak túlsúlyban, mert előfordult, hogy még a tabella alsó feléhez tartozó riválisokkal sem bírtunk el. Pozitív élményből kevesebb jutott, de mivel jól sikerült az évad finise, ezért bizakodóak vagyunk a jövőt illetően. Az idény legemlékezetesebb megmozdulása szerintem Oláh Gabika dévaványai győztes gólja volt – emlékezett vissza az elmúlt hónapok hozományára ifj. Szabó Zoltán.

Arra a felvetésre, hogy mit tart az idei pontvadászat szakmai nívójáról, a következőket jegyeztük le.

– A bajnokság színvonala emelkedett az előző évhez mérten. Lényegesen kiegyenlítettebb lett a mezőny, szinte mindenki megverhet mindenkit, talán csak a Kondoros emelkedik ki kicsit, de ők sem verhetetlenek, ráadásul sok van még hátra. A másik végletet a Kovácsháza jelenti, amely a meglátásom szerint sajnos reménytelen helyzetben van.

A tréner egyelőre a téli szabadságát tölti játékosaival egyetemben. A kígyósi együttes részt vesz január elején a Békés Vármegyei Teremkupán, a munkához azonban csak a hónap második felében lát.

– A felkészülés a megszokott módon fog zajlani, sok hétközi és hétvégi tesztmérkőzéssel megtűzdelve. Fárasztó, kemény alapozó edzések várnak ránk, mert szeretném, ha a srácok a bajnokság kezdésére megfelelő fizikai állapotba kerülnének. Bízom benne, hogy megfelelő létszám lesz mind edzéseken, mind edzőmeccseken! – pontosított a játékos-edző, aki pár helyen szeretné megerősíteni a keretet, mivel az az idény végére különböző okok miatt alaposan megfogyatkozott. Vannak elképzeléseik az erősítésre vonatkozólag, bár tisztában vannak vele, hogy télen nem könnyű új játékosokat igazolni.

Házi góllövőlista

5 gólos: Sebestyén Máté

4 gólos: Milek Bence

2 gólos: Lázár Zsolt, Mohácsi Gergő

1 gólos: Faragó Richárd, Maglóczki Roland, Oláh Gábor, Somogyi Károly Roland, Szabó Zoltán, Valentinyi Zoltán Tibor