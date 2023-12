Hricsovinyi Károly tanítványai nagyon jól szerepeltek, hiszen K1 szabályrendszerben mindketten megnyerték kategóriájukban a versenyüket. Nagy Viktor első mérkőzését egy MMA-s ellenféllel szemben, jó rúgásaival döntötte el technikai k.o.-val, de a második mérkőzésén is nagy fölényben volt, így ellenfele feladta a mérkőzést. Nagy Viktor – aki a rendőri pályát választotta – nagyon jól mutatkozott be a TEK-gála közönségének és a szakembereknek.

Benedek Zsolt egy magasabb és nagyon kemény ellenféllel kezdett, aki nyomban nekirontott. A csabai fiúnak beforgatta, visszatámadott, majd átvette az irányítást, és mivel jóval képzettebb és rutinosabb versenyző, megnyerte a mérkőzést. Ellenfelére számolni is kellett. A második fellépése a nap egyik legszebb mérkőzését hozta. Azzal nyerte meg az Energy Gym versenyzője, hogy jobban dolgozott kézzel és rendre betaláltak a kombinációkat befejező rúgásai.