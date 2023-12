A találkozó a viharsarkiak nemzetközi kötelezettsége miatt maradt el, de miután befejezték szereplésüket a CEV-kupában, felszabadult ez az időpont, nem mellesleg az ellenfél is áldását adta rá.

Bár az évadot megelőző játékosmozgás már előrevetítette, hogy a Lukasz Marcin Przybylak által irányított vasutascsapat tervszerűen építkezik és nem statisztálni szeretne az idei év során, arra aligha gondolt bárki is akkoriban, hogy a bajnokság jelenlegi szakaszában megelőzi majd a tabellán a csabaiakat. A Pallag Ágnes és Király-Tálas Zsuzsanna nevével fémjelzett gárda 5 győzelemmel és egy vereséggel sorol a tabellán a Vasas mögött a második helyre. Egyetlen fiaskóját is a címvédő ellen szenvedte el hazai környezetben. Ott színvonalas, négy játszmát hozó meccsen diadalmaskodott a listavezető.

Azóta pedig a békéscsabai csapat is megismerhette, hogy idén hol tart az „örök rivális”, amely a Bajnok Ligája menetelés közepette állja a bajnoki versenyt. A szombati rangadót nüanszok döntötték el az angyalföldiek javára. Alakulhatott volna merőben másként is a csata kimenetele, amennyiben a mindvégig jól küzdő BRSE a döntő szett finisében él a meccslabdájával. A bosszantó igazán az volt, hogy a legvégén olyan játékosnak remegett meg a keze, aki fiatal kora ellenére számos hasonló hőfokú csata részese volt már korábban. Örömteli volt viszont felfedezni a pályán egy nemzetközi szinten is kiváló teljesítményt. Amennyiben a 32 pontig jutó 30 esztendős azeri légiós, Margarita Stepanenko így folytatja, feledtetheti az eddig visszasírt Marta Drpát. Neki bizonyára a szerdai találkozón is főszerep jut majd, de a végső sikerhez a hétvégihez hasonló, csapatszintű szervezettségre, illetve mások kiváló egyéni teljesítményére is szüksége lesz a BRSE együttesének.

A találkozót Halász Tibor és Halász Enikő Erika vezeti, és a Hunvolley TV-n lesz nyomon követhető azok számára, akik nem tudnak a helyszínen lenni.

A bajnokság állása 7 forduló után: 1. Vasas Óbuda 20 pont, 2. MÁV Előre Foxconn 13 (6 mérk.), 3. Swietelsky-Békéscsaba 13 (6), 4. Kaposvári NRC 12, 5. Fatum-Nyíregyháza 11, 6. Újpesti TE 8, 7. Szent Benedek RA 4, DVTK Ongropack 0.