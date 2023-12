Nem várt könnyű kihívás a békéscsabai csapatra az NB I B-s férfi bajnokság szombati évzáró fordulójában. A Zöld csoport újonca a listavezető riválisát fogadta, és bár voltak jó periódusai, összességében a gyorsabb és pontosabb játékot nyújtó vendéggárda magabiztos győzelmével ért véget a találkozó, köszönhetően 18 darab sikeres triplának is.

Békéscsabai KK–Dávid Kornél KA 88-123 (24-32, 20-29, 24-30, 20-32)

NB I. B-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Zöld csoport. Békéscsaba, 150 néző. Vezette: Balogh Gy., Sallai, dr. Nagy Gy.

Békéscsaba: Balog G. 9/3, CVIJIN 15/9, VARGA Á. 16/3, Vodila 8, Fábián 8. Csere: Hajdu M. 12, Szoljevics 11/3, Vágvölgyi 7/3, Kovács J., Kurtucz 2. Edző: Vuk Pavlovics.

Dávid Kornél KA: SIMON B. 22/18, KIS A. 27/9, MOLNÁR D. 22/18, SZABÓ ZS. 20/6, Kuttor 8. Csere: Denk N. 11/3, Keller 5, Denk M., Somogyfoki 8. Edző: Dzunics Braniszlav.

Két triplával kezdték a mérkőzést a vendégek és a kinti kísérleteik később is komoly fejtörést okoztak a csabai játékosoknak. Ezzel együtt a hazai gárda az első negyedben derekasan tartotta a lépést az iskolázott fiatalokkal, akik csak az utolsó két percben tudtak megnyugtató előnyt szerezni. A második tíz percet viszont parádésan indították. Zsinórban öt triplával 50-28-as előnyre tettek szert, ebből négyet is Molnár Dániel vágott be. Azután viszont a csabaiak percei következtek, akik Varga Ákos és Fábián Szabolcs vezérletével egy 14-0-s szériával zárkóztak, de a végjáték megint a látogatóknak jött össze sikeresebben.

A szünet után egy harcos csabai együttest láthatott a közönség, amely 72-60-ra tudott visszakapaszkodni, ám ezzel mintha a maradék puskaporát is eldurrantotta volna. Az akadémisták produkáltak egy 10-0-s sorozatot, amivel újra megnyugtató lett az előnyük. Az utolsó negyedben sem lankadtak, ennek hozományaként egy sok pontot hozó találkozón tudták igazolni a papírformát.

Vuk Pavlovics: – Az ellenfelünk nagy tempót diktált, nagyon jó százalékkal dobott és megnehezítette a dolgunkat támadásban. Számítottunk rá, hogy ilyen nehéz mérkőzés lesz. A második és harmadik negyedben volt pár perc, amikor egyenrangú partnerek tudtunk lenni, azon kívül viszont nagyon dominánsan játszottak a fiatalok.

A bajnokság állása 13 forduló után: 1. Dávid Kornél KA 25 pont, 2. Tiszaújvárosi Thermál Fürdő Phoenix KK 23, 3. Soproni MAFC Soproni Egyetem 22, 4. Agrofeed UNI Győr 22, 5. Atomerőmű U23 20 (12 mérk.), 6. NKA Universitas Pécs II. 18 (12), 7. Nagykőrösi Sólymok KE 19, 8. Dunaharaszti MTK 19, 9. Veszprémi KK 19, 10. Békéscsabai KK 18, 11. Vásárhelyi Kosársuli 15, 12. Eszterházy SC Eger 15 (11), 13. Pénzügyőr SE 15, 14. Százhalombattai KSE 15.