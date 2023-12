A harmadik forduló jelentette a végállomást a békési kézilabdázók számára a Magyar Kupában. Kedden az élvonalbeli PLER Budapest gárdáját fogadták a viharsarkiak, akik az első, illetve az utolsó öt perc kivételével méltó partnernek bizonyultak, fiataljaik főszereplésével alaposan megnehezítették az esélyesebb vendégek dolgát.

Optimum Solar-Békési FKC–PLER Budapest 31–36 (14–15)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 100 néző. Vezette: Garai Balázs Róbert, Varasdi Levente Zoltán.

Békés: BORBÉLY – BALOGH B. 5, Haszilló 1, Laufer 4, ÁRPÁSI 4, Mezei 3 (2), Novák Zs. 2. Csere: Takács (kapus), Kepess, Horváth L. 2 (2), Varsandán, Fedor 4 (2), Dávid, KOVÁCS SZ. 5, Sütő 1, Novák E. Edző: Padla József. A PLER legjobb góldobói: Fekete Á. 8, Suhajko 7, Zobec 6, Alan 6, Bak 5.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc. Hétméteresek: 8/6, ill. 0.

Megilletődve kezdtek a békésiek, az első öt percben sok pontatlanság csúszott a játékukba, Borbély kapus azonban tartotta bennük a lelket. Mezei hétméteresből törte meg a gólcsendet, 3–3-nál egyenlítettek is a házigazdák. A fővárosiak újabb két találatára öttel válaszoltak Padla József tanítványai, így a 17. percre 8–5-ös előnyt alakítottak ki. A vendégek edzője, Horváth Attila hamarosan meg is unta csapata szenvedését és időkéréssel rendezte soraikat. 10–8-as állásról jött is a fordítás egy négyes szériát követően, a félidő hátralévő időszakában megmaradt az egy-két gólos fővárosi vezetés.

A szünetet követően sokáig fej-fej mellett haladt a két csapat. Egy gólnál többel először a PLER vezetett a 44. minutában, amikor Fekete Ádám 21–23-ra alakította az eredményt. Padla József nyomban időt is kért, és több fiatal játékosának adott lehetőséget, akik nagy elánnal vetették magukat a küzdelembe. Kovács Szabolcs és Laufer Gábor eredményességével 27–27-nél ismét ledolgozta hátrányát a harcos BFKC. Még az 56. percben is mutatkozott remény a bravúrra, amikor Novák Zsolt 30–32-re zárkóztatta övéit, a végjátékra azonban jobban rákoncentráltak a budapesti gárda játékosai és bebiztosították a továbbjutásukat.

Padla József: – Örülök annak, hogy minden pályára lépő játékosunk hozzá tudott tenni a játékhoz. Jó mérkőzést játszottunk, az utolsó percekben a jobb döntéseket hozó vendégek meggátolták a még szorosabb végjátékot.