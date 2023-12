Ahogy a kígyósiaknak a derbin, úgy a kondorosiaknak és a békésieknek sem termett babér a csoport további dobogós együtteseivel szemben. A pontvadászat február 17-én folytatódik, az alapszakaszból még három forduló van hátra, azután jön az alsó- és felsőházi rájátszás a G-jelű csoport csapataival.

CSIKO SE Orosháza–FISE-Újkígyós 38–31 (18–13)

NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés. Orosháza, 250 néző. Vezette: Bozó, Mezei.

Orosháza: PAJKÓ – Szász 9, PÁSZTOR M. 6 (1), Ambrus, Simon 3, BORBÉLY 8, Nánási 3. Csere: Árgyelán (kapus), Lászlai, Pásztor Á., Míg 4, Héjja, Viczián, Nagy Kristóf 1, Farkas S. 1 (1), Nadicsán 3. Játékos-edző: Héjja Ádám.

Újkígyós: Ecker – KÁDAS 6 (1), BALOGH J. 8, Gábor 3, Fekete G. 3, Farkas Bálint 1, FARKAS BALÁZS 6. Csere: KECSKEMÉTI, Kiss N. (kapusok), Balázs O. 2, Endrei, Ivanics 2, Harangozó, Fekete L. Edző: Szabó Zsolt.

Kiállítások: 8 perc + Lászlai kék lappal kizárva, ill. 16 perc + Balázs piros lappal, Harangozó kék lappal kizárva. Hétméteresek: 3/2, ill. 2/2.

A találkozó első 20 percében szoros küzdelem folyt a pályán, hol az egyik, hol a másik csapat birtokolt minimális előnyt. A félidő utolsó harmadára aztán rendezte sorait a hazai gárda és fokozatosan növelte a különbséget. A második játékrészben magabiztosan őrizte 4-5 gólos előnyét az orosházi együttes, sőt az 54. percben már nyolccal járt előrébb (33–25). A mérkőzés utolsó perceit aztán sportszerűtlen jelenetek árnyékolták be: Lászlai és Balázs Olivér kakaskodását követően előbbi kék, míg utóbbi piros lapot kapott, de Harangozó is „kiharcolt” magának egy kék színű kártyát. Az incidenst követően a meccs érdemi része nem változott, megérdemelt hazai siker született.

Héjja Ádám: – Hatalmas gratuláció a srácoknak, megkoronáztuk ezt az évet. A huszadik percig többet hibáztunk a védelemben, de azután összeállt minden és végig uraltuk a mérkőzést. Ezúton is szeretnénk megköszönni szurkolóink egész éves szenzációs támogatását.

Szabó Zsolt: – Vannak olyan körülmények, amit edzésen nem lehet modellezni. E nélkül háromesélyes találkozó lehetett volna. Gratulálok a csapatomnak az őszi teljesítményhez!

Makói KC–Kondorosi KK 39–22 (21–8)

NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés. Makó, 50 néző. Vezette: Hovány, Ubornyák.

Kondoros: Pankotai – Guba, Papp K. 6 (3), Polgár 3, Gazsó P., Branyiczki 3, Lőrinczi 6. Csere: Kondé (kapus), Kasnyik T. 3, Kasnyik V. 1. Edző: Kósa Balázs. A Makó legjobb góldobói: Csányi 10, Gazsó B. 6.

Kiállítások: 8, ill. 0 perc. Hétméteresek: 0, ill. 4/3.

A dobogós hazai együttes négygólos szériával kezdett, ami megadta számára a lendületet. A tartalékos kondorosiak támadásban és védekezésben is elmaradtak önmaguktól, ennek következtében már a szünetre jelentős különbség alakult ki a felek között. A második félidő lényegesen szorosabb keretek között zajlott. Bár a vendégeknek ekkor sem volt lehetőségük közelebb kapaszkodni, a végjátékig tartották a lépést, ám akkor már a fáradtság is kiütközött rajtuk.

Kósa Balázs: – Év végére elfogyott az erőnk. A mérkőzés elején nem működtek az átlövések, és ez teljesen letaglózta a csapatot. A második félidőben sikerült nagyobb kedvvel játszani, és ekkor már volt tartása is a csapatnak.

Békési FKC U21–Mezőtúri AFC 32–39 (16–20)

NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 60 néző. Vezette: Grézló, Miklós.

Békés: Vígh – Novák E. 1, Németh B. 4, BALOGH B. 10 (4), Kádas N. 4, NOVÁK ZS. 7 (1), Furka. Csere: Gyebnár, Nagy M. (kapusok), Kiss-Horváth 2, Fekete B., Lukács 2, Ritter 2, Pocsai, Miszlai, Szabó Zs. Edző: Vólent János. A Mezőtúr legjobb góldobói: Zalai 13, Kovács T. 8, Murányi B. 6, Csige 5.

Kiállítások: 6, ill. 16 perc + Losonc kizárva. Hétméteresek: 6/5, ill. 1/1.

A hazai fiatalok jól kezdtek, ám 5 percnyi játék után átvette a vezetést a listavezető. A túriak a félidő derekáig tartották előnyüket, aztán megint fordult a kocka. A két csapat hullámzó játékot nyújtott, a látogatók a játékrész finisében tudták újból magukhoz ragadni a kezdeményezést, köszönhetően az utolsó öt minuta békési gólínségének. A térfélcserét követően ismét a helyiek percei következtek, Németh Barnabás találatával 22–22-nél utolérték a Mezőtúrt, de a játékrész derekán már ismét a vendégek jártak előrébb 4-5 góllal. Kiss-Horváth 28–30-as állásnál visszahozta a reményeket, a végjáték viszont már egyértelműen a fizikálisan erősebb Berettyó-partiaké volt.

Az állás 11 forduló után: 1. Mezőtúri AFC 20 pont, 2. CSIKO SE Orosháza 19, 3. Makói KC 16, 4. FISE-Újkígyós 11, 5. Pick Szeged III. 8, 6. Kondorosi KK 6, 7. Békési FKC U23 4, 8. Berettyó MSE 4.