A szombati összecsapás első játszmájában a színvonal és a pontszerzés is változatosan alakult, mindkét együttes három-négypontos szériákat tudott felépíteni. A játékrészt a hazaiak irányították elsősorban azért, mert a támadásbefejezéseik pontosabbak voltak. A Vasas szinte végig futott az eredmény után, de két pontnál közelebb nem tudott zárkózni, így hátrányba került.

A második felvonásra a fővárosiak kulcsemberei közül az egyaránt válogatott Papp Orsolya és Török Kata teljesítménye is feljavult, és mivel a hazaiak nyitásfogadásban gyengélkedtek, a kettő együtt elég volt a magabiztos Vasas-sikerhez. Eközben a lelátón a szurkolótáborok, a pályán pedig Tóth Gábor került egyre paprikásabb hangulatba, utóbbi a sokadik reklamálásáért sárga lapot kapott a hajrában.

A harmadik szett sokáig szorosan alakult, de a címvédő agresszív nyitásaival, valamint feljavuló blokkteljesítményével a játékrész derekán hatpontos előny épített ki. A BRSE nem adta fel, a hajrában a belga Dominika Strumilo vezérletével fordított és szettlabdát is kiharcolt, de az utolsó három labdamenetet egyaránt sáncból szerzett ponttal a vendégek nyerték.

A negyedik etapban villámrajtot vett a Békéscsaba, amely sokáig őrizte három-négypontos fórját, de amikor legjobbja, az azeri Margarita Stepanenko teljesítménye visszaesett, a továbbra is jól szerváló Vasas egyenlíteni tudott. A fordítás ugyanakkor nem jött össze, mert mindig a legrosszabbkor hibáztak játékosai, amit a Békéscsaba kihasznált, így egyenlített.

A rövidített játszmában a viharsarkiak az első öt labdamenet megnyerésével nagynak tűnő előnyt építettek ki, de a Vasas az azeri Ajsan Abdulazimova vezérletével 9-9-nél egyenlített, majd 12-10-nél közel került a győzelemhez. A fordulatoknak ekkor azonban nem volt még vége: előbb a hazaiak harcoltak ki mérkőzéslabdát, de a végén Török ásza után a Vasas ünnepelhetett.