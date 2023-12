Csaba az iskola mellett csak arra koncentrál, hogy meggyógyuljon.

– A klubomnál azt mondták, hogy három év alatt, amíg korosztályos játékos vagyok, fel tudnának úgy építeni, hogy kész játékosként menjek a flensburgi első csapatba, vagy más Bundesliga egyes, vagy kettes együttesbe. Mindent beleadok, hogy a régi formámat tudjam hozni, és kijavítsam a hibáimat. Tudom, hogy melyek ezek és azokon az edzőim segítségével hogyan kell javítanom. Vannak támadási, védekezési és atlétika-edzőm is. Az iskolára is nagyon odafigyelek, jelenleg a tizenegyedik osztályba járok. Az elsődleges célom, hogy leadjak néhány kilót és felszedjek egy kis izmot, s ha tényleg megkapom a zöld lámpát, akkor mindent beleadok abba, hogy fejlődjek és észrevegyenek az első, vagy más nagyobb csapatnál. Már több csapattársamat is felvittek a Bundesliga egybe.

A két fiú édesanyja, Guska Anita egykoron kézilabdázott még Gedó Katalinnál, majd atletizált Békéscsabán, ahová Czemann Ferenc edző hívta.

– Van egy kis sportmúltam nekem is. Azon az állásponton vagyok, hogy mindenkinek a saját álmát kell megvalósítania. Ha az ő álmuk az, hogy nagy sportolókká váljanak, akkor ott állok a háttérben és mindent megteszek, hogy sikerüljön. Az a lényeg, hogy boldogok legyenek. Balu nagyon élvezi a játékot, hasonló korúak és foglalkozásúak a játékostársai is. Nincs az a nyomás rajta, mint a Kiel Bundesliga reservben, az U23-ban volt. Mindig rettentő szorgalmas volt, ezért is nagyon szerették és keresik a mai napig Kielből a gyerekek, mert példakép volt. Klaus-Dieter Petersen, Pitti, a THW Kiel utánpótlás-igazgatója azért is nézte ki őt edzőnek, mert nagyon tudott bánni a gyerekekkel és minden korosztály hallgatott rá. Ez genetika is lehet, mert az édesapjuk tanár. Csabinál Simon Hening, a fő edző azt mondta, hogy számára egy három éves képzési időt gondoltak ki. Alkatra olyan, mint a klasszikus beálló, gyorsítani kell rajta, meg a technikáján fejleszteni. Nagy elvárásaik vannak vele kapcsolatban. Közben egy bizonyos tanulmányi szintet hozni kell, mert akkor nem mehet edzésre és nem játszhat. Csabi az orvosira akar majd menni, s nekem, mint orvosnak ez olyan, mintha hájjal kenegetnének. Próbáltam először erről lebeszélni, mert ez nem olyan hivatás, ami egyszerű lenne. Mindhárom gyermekem – az idősebb Szabolcs is –, iszonyúan céltudatos, nem tudom őket befolyásolni.