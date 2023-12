A háromnapos kecskeméti viadalra 13 klub vitte el fiataljait, szám szerint 181 sportolóval érkeztek a „hírös” városba; a hódmezővásárhelyi kétnapos versenyre pedig 35 egyesület 429 fiatalt nevezett, köztük hét román, egy-egy norvég és szerb csapat jelentkezett be. Érdekesség, hogy a Békéscsabai Előre Úszó Klub, az Orosházi Úszó Egyesület és a Békési Úszóklub Egyesület mindkét helyszínen állított ki versenyzőt, de az utóbbin ott voltak a Tótkomlósi Úszó Egyesület, a Gyulai Várfürdő, a Szarvasi Úszó Sportegyesület, a Gyomaendrődi Körös Úszó Egyesület és a Gyulai Triton Sportegyesület fiataljai is.

Jellemzően az előbbin az idősebb utánpótlás, míg a vásárhelyin döntően a fiatalabbak léptek rajtkőre. Akadt olyan úszó, aki az első napon még Kecskeméten, a folytatásban már Hódmezővásárhelyen versenyzett.

Kecskeméten a békéscsabai különítmény 15 arany-, 15 ezüst- és 12 bronzéremmel gazdagodott, ugyanitt a békésiek két arany- és három bronzmedált, az orosháziak pedig két ezüstöt nyertek.

Hódmezővásárhelyen a csabaiak mérlege: 13 arany-, 17 ezüst-, 16 bronzérem. Szépen termeltek a békésiek is: 11 első, 7 második, 4 harmadik helyezést söpörtek be. A Várfürdő sportolóinak mérlege: 9, 9, 1. Tótkomlós: 2, 2, 6; Orosháza: 6, 2, 1; Szarvas: 2, 4, 2; Gyomaendrőd: 1, 3, 0; Triton: 1, 1, 1.

A Szegedi Szabolcs edző vezette Békési Úszóklub Egyesület fiataljai is eredményesen helyt álltak Hódmezővásárhelyen



A két helyszínen a legeredményesebben szereplő békéscsabai úszók edzője, Petróczki Zsombor így értékelte tanítványai szereplését: – A csapatom összesen 54(!) aranyjelvényt szerzett ebben az évben. Nagyon büszke vagyok az elvégzett munkára és annak gyümölcsére. Év végére több versenyzőm is az országos ranglista előkelő élmezőnyébe ugrott. A fiúk kivétel nélkül nagyokat léptek előre, 11 új aranyjelvényt teljesítettek csak ezen a versenyen. Közülük Takács Botond korosztályában a verseny legeredményesebb úszója lett. A lányok közül most Perza Berta lépett nagyobbat előre. Ők ezzel a versennyel valószínűleg bebiztosították a Jövő Bajnokai válogatott keretébe való bejutást. Nagy-Benedek Izabell a nyári országos bajnokságon elért eredményeivel ezt korábban már megtette. Ezzel a lendülettel szeretném folytatni jövőre a még keményebb munkát.

Fekete Tamás, a Gyulai Várfürdő fiataljainak edzője így konstatálta a hódmezővásárhelyi eseményt:

– Célunk az volt, hogy a kétnapos évzáró viadal a remek hangulatban teljen, valamint a mögöttünk álló több mint három hónap munkáját is szerettük volna felmérni ezen a versenyen. Mindkét célunkat teljesítettük, hiszen a kellemes, nívós versenyen 19 érmet szereztek sportolóink, emellett több egyéni csúcs és aranyjelvényes idő is született.

A szarvasi úszó különítmény a vásárhelyi Gyarmati Dezső Sportuszodában

A kecskeméti verseny viharsarki aranyérmesei. Fiúk. 50 m gyors, 13-14 évesek: Takács Botond (Békéscsaba). 100 m gyors, 13-14 évesek: Nagy Szabolcs (Békéscsaba). 200 m gyors, 13-14 évesek: Takács Botond. 400 m gyors, 13-14 évesek: Nagy Szabolcs. 50 m hát, 13-14 évesek: Takács Botond. 100 m hát, 13-14 évesek: Takács Botond. 200 m hát, 13-14 évesek: Takács Botond. 200 m mell, 15 évesek és idősebbek: ifj. Petróczki Zsombor (Békéscsaba). 200 m mell, 15 évesek és idősebbek: ifj. Petróczki Zsombor. 200 m vegyesúszás, 13-14 évesek: Takács Botond. 400 m vegyesúszás, 13-14 évesek: Takács Botond.

Lányok. 200 m gyors, 12-13 évesek: Perza Berta (Békéscsaba). 50 m hát, 10-11 évesek: Metcalfe Rebecca (Békés). 100 m hát, 12-13 évesek: Perza Berta. 200 m hát, 12-13 évesek: Perza Berta. 50 m mell, 10-11 évesek: Metcalfe Rebecca. 400 m vegyesúszás, 12-13 évesek: Nagy-Benedek Izabell.

Középen a kétszeres aranyérmes békéscsabai ifjabb Petróczki Zsombor

A hódmezővásárhelyi verseny vármegyei aranyérmese. Fiúk. 50 m gyors, 2009-10: Kis Norbert (Békés). 2013: Holland Regő (Békés). 100 m gyors, 2011: Dávid Olivér (Orosháza). 2012: Varga Attila (Tótkomlós). 2013: Kugyela Csanád (Szarvas). 200 m gyors, 2005-ben születettek és idősebbek: Szabó János (Várfürdő). 400 m gyors, 2008-09: Kis Norbert. 2010-11: Abrudán Gábor (Várfürdő). 1500 m gyors, 2009-10: Varga Zoltán (Gyomaendrőd). 50 m pillangó, 2009-10: Kis Norbert. 100 m pillangó, 2005-ben születettek és idősebbek: Szabó János. 2012-13: Domokos Milán (Békéscsaba). 200 m pillangó, 2011-12: Darnai Bogdán (Tótkomlós). 50 m hát, 2007-08: Nacsa Domán (Triton SE). 2011: Abrudán Gábor. 2013: Furák-Szabovik Kirill (Orosháza). 100 m hát, 2011: Abrudán Gábor. 2013: Furák-Szabovik Kirill. 50 m mell, 2013: Pásztor Gyula (Békés). 2015: Kovács Péter (Békéscsaba). 100 m mell, 2013: Pásztor Gyula. 2015 és fiatalabb: Kovács Péter. 200 m vegyesúszás, 2014 és fiatalabb: Ádász Nándor (Békéscsaba).

Lányok. 50 m gyors, 2006-07: Tóth Bernadett (Várfürdő). 2013: Gyuricza Kira (Békéscsaba). 2016 és fiatalabb: Muceniece Heléna (Szarvas). 200 m gyors, 2006-07: Tóth Bernadett. 400 m gyors, 2006-07: Bogár Viktória (Orosháza). 50 m pillangó, 2012: Metcalfe Rebecca (Békés). 100 m pillangó, 2012-13: Metcalfe Rebecca. 200 m pillangó, 2004 és idősebbek: Zsilinszki Orsolya (Békéscsaba). 50 m hát, 2007-08: Cseresznyés Petra (Várfürdő). 2016 és fiatalabb: Gubény Noémi (Békéscsaba). 100 m hát, 2012: Oláh Míra (Békés). 200 m hát, 2012-13: Metcalfe Rebecca. 50 m mell, 2013: Gyuricza Kira. 2016 és fiatalabb: Gubény Noémi. 100 m mell, 2007-08: Bogár Viktória. 2011: Kállai Hanna (Várfürdő). 2012: Metcalfe Rebecca. 2013: Gyuricza Kira. 200 m mell, 2004 és idősebbek: Zsilinszki Orsolya. 200 m vegyesúszás, 2004 és idősebbek: Zsilinszki Orsolya. 400 m vegyesúszás, 2004 és idősebbek: Zsilinszki Orsolya. 2007-08: Bogár Viktória.