Békéscsabán felmerült az igény arra, hogy a sportág szerelmesei klub keretek között gyakorolhatnak.

Tulajdonképpen ezzel a célzattal szervezte meg, az egyébként aikido mester Józsa Csaba a Békéscsabai Sakk Klubot. Nem akárkitől tanulhatnak a klubtagok, hiszen a békéscsabai sakk- élet elismert személyisége, Emődi Gyula nemzetközi sakkmester is szerepet vállalt a klub életében. A vármegyei székhelyen a Méteres Ételbár és Söröző (Andrássy út 50.) ad otthont a klubnak, s megtartották az első foglalkozást is. Várják a 16 évnél fiatalabb érdeklődőket december 17-én, vasárnap 15 órától a következő foglalkozásra is.