Gárdony-Pázmánd NKK–Zengő Alföld Orosházi KC 26–27 (14–14)

NB I B-s női kézilabda-mérkőzés. Gárdony, 85 néző. Vezette: Simon Barna, Weinert Gergő.

Orosháza: Bálint – LUDVIG 5, Kovács V., Zavaczki 5 (4), Kostyó 1, KENYERES 7, Rácz 4. Csere: Reszegi (kapus), Mikula 1, Péter, Baráth, Ács 3, Petri, Jáhn, Gara 1. Edző: Morva Zoltán. A Gárdony legjobb góldobói: Berkes-Kaiser 10 (1), Nemes 3, Vernes 3.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 7/4.

Az elején Rácz Panna, majd Kenyeres Barbara szerzett vezetést a vendégeknek, a folytatásban azonban futniuk kellett az eredmény után, ami a mérsékelt védőmunkájuk hozadéka volt. A 13. percben Rácz 6–6-ra módosította az eredményt, három minutával később viszont már 10–6-ra vezettek a házigazdák. Morva Zoltán időkéréssel sem tudott változtatni a játék menetén. Az orosháziak rengeteg technikai hibát vétettek és még hétméterest is hibáztak ebben az időszakban. A hazai örömjáték a 23. percben 13–8-as állásnál érte el a tetőpontját, a félidő finisére azonban védekezésben és helyzetkihasználásban is sokat javult az OKC, így a szünetre már egállal vonultak a csapatok.

Ludvig Krisztina a térfélcserét követően onnan folytatta, ahol a pihenő leállította. Duplájával 15–17-nél először vezettek kettővel a vendégek. Újabb rontott lövésekkel és kihagyott büntetővel azonban megint felhozták a házigazdákat, akik 17–18-ról egy négyes szériával fordítottak. A félidő mértani közepét átlépve pedig az időkérés ellenére tovább romlott a látogatók helyzete (47. p.: 24–20). A bajban Kenyeres Barbara vette vállára a csapatot, akinek a három találatával nyílt lett a meccs. Ekkor már a védekezés működött, amit jelez, hogy a Gárdony csupán egyszer talált be az utolsó tíz percben. A vendégek eközben Gara Dorina révén 25–26-nál ismét vezetést szereztek, amit még kiegyenlítettek a tópartiak, de Zavaczki időn túli hetesére már nem lehetett válaszuk.

Morva Zoltán: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, de hogy ennyire az lesz, nem gondoltuk volna. Az elhibázott hetesek és ziccerek miatt saját dolgunkat nehezítettük meg, de örülök annak, hogy volt tartása a csapatnak, és a végén nem remegett meg a kéz a kulcsfontosságú szituációban.