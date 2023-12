A békéscsabaiaknál Kump Alíz megbetegedett a találkozó előtt, helyére az NB I.-es fiókcsapat reménységét, Mikus Ninát nevezték.

A lehető legrosszabbul kezdte a rangadót a Békéscsaba, az első öt labdamenetet a házigazda nyerte, mire Pintér Andrea révén megszerezte első pontját a BRSE, de 2:8-nál így is közbe kellett lépnie Tóth Gábornak. Aztán még egyszer, de javulást az időkérések sem hoztak a játékukban, a szabolcsi csapat gyorsan megugrott 8 ponttal. Margarita Stepanenko ütéseivel próbált lépést tartani vendéglátójával a kék-fehér mezes csapat, de az azeri egyedül kevés volt, a hazaiak tempója pedig nem csökkent. Előjöttek a technikai hibák is, így a Fatum gond nélkül húzta be az első játszmát.

A második szett első harmadában is inkább a Nyíregyháza birtokolta az előnyt, de a Csaba aztán átvette a vezetést és fokozatosan ellépett ellenfelétől. Pampuch Csaba időkérése után ugyan megkezdte a visszazárkózást a Nyíregyháza, amely azonban sokat rontott a nyitásoknál. Ennek ellenére 16-nál beérte vendégét a szabolcsi gárda, mire Tóth Gábor időt kért. Három csabai pont következett, és bár innen egyszer még fel tudtak jönni mínusz egyre a hazaiak, a BRSE eljutott három szettlabdáig, és a legelsőt ki is használta.

Nem csökkentett az iramon a Csaba a 3. felvonásban sem, de gyorsan átvette a vezetést a Nyíregyháza. Meglógni azonban nem tudott. A csabaiak 8:8 után kezdtek eltávolodni öt ponttal, s innen már nem is engedtek ki, vigyáztak az előnyükre s végén hét szettlabdából gazdálkodhattak, végül az új horvát igazolás, Luna Becic egy ásszal már az elsőt értékesítette.

A negyedik játszmában a belga Dominika Strumilo vette hátára a csapatot, ám a szabolcsiak azonnal visszajöttek. Hat hét után aztán sebességet váltott a BRSE és öt pontos előnyt kovácsolt össze. A Nyíregyháza aztán még egyszer belehúzott, feljött egy pontra, mi több, 15:15-nél kiegyenlített, de ez nem zavarta meg Bodnár Dorottyáékat és már ők vittek négy egységgel. Az ismét remek napot kifogó Margarita Stepanenko a tőle megszokott látványos megmozdulásokkal hat meccslabdához juttatta a csapatát, melyek közül a másodikat Strumilo blokkjával sikerült kihasználni és ezzel megnyerni a rangadót, revansot véve az októberi csabai vereségért.

Pampuch Csaba mb. edző: – Hatalmas megtiszteltetés volt újból a Fatum-Nyíregyháza kispadján ülni. A játékosokban éreztem, hogy valami kialakulóban lesz, és bár tudtuk, hogy a Békéscsaba nagyobb játékerőt képvisel, szerettünk volna hazai pályán egy kis meglepetést adni karácsonyra a nézőknek. Ha fejben tovább bírjuk, szorosabb meccs is lehetett volna, nem azt mondom, hogy három kettő, de örültem volna a szorosabb szettvégeknek.

Tóth Gábor: – Nem kezdtük jól az összecsapást, de egy nyitásfogadó-csere után beindult a gépezet. Rosszul sikerült Magyar Kupa-negyeddöntő mérkőzésből jöttünk, így fontos volt a győzelem, viszont a játék színvonala hagyott kívánnivalót maga után.

Fatum-Nyíregyháza–Swietelsky-Békéscsaba 1:3 (19, –21, –17, –19)

Extraliga női mérkőzés. Nyíregyháza, Continental Aréna 243 néző. Vezette: Horváth M., Szarka.

Nyíregyháza: Jeremics 5, Carabali 11, KOCSICS 26, Da Mata Galvo 4, Lászlop 2, Szabó L. 9. Csere: TÓTH F., (liberó), Farkas G., Tolnai, Antivero Salinas 4. Mb. edző: Pampuch Csaba.

Békéscsaba: Strumilo 7, STEPANENKO 28, Bodnár 6, PINTÉR 12, Aydinogullari 4, Stanchulova 2. Csere: MOLCSÁNYI, Kertész (liberók), Kotormán, BECIC 11. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 5:0, 11:3, 14:8, 18:11, 21:13, 22:17. 2. szett: 2:3, 8:12, 12:13, 16:16, 18:21, 21:24. 3. szett: 1:3, 5:3, 5:6, 8:11, 12:13, 13:18, 17:23. 4. szett: 0:3, 6:11, 10:14, 15:15, 15:19, 18:24.