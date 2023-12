Mezőtúri AFC–Szarvasi NKK 28–40 (11–21)

NB II-es női kézilabda-mérkőzés. Mezőtúr, 100 néző. Vezette: Kincses, Leiter.

Szarvas: ANTAL – BÍRÓ 7, MILYÓ 9, Papp 4 (4), HAJDU 4, MAJOROS 7 (1), Szöllősi P. 1. Csere: Skorka (kapus), Fodor, Pusztai, Száva, Szöllősi D., Tasgyik, Trnyik 2, PÉTER 6. Edző Száva Flórián. A Mezőtúr legjobb góldobói: Farkasinszki 9 (3), Bedron 5, Mészáros 3, Patkós 3.

Kiállítások: 14 perc + Balaskó és Ducza kizárva, ill. 10 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 6/5.

Az első 13 perc során fej-fej mellett haladt a két csapat (6–6). A folytatásban fokozta a tempót a vendégcsapat, a támadásban is lényegesen hatékonyabb lett, ennek megfelelően szinte állva hagyta a házigazdákat. Fordulás után sem változott a játék képe. A túriak futottak az eredmény után, a szarvasiak viszont látványos gólokat lőve biztosították be győzelmüket, technikailag és fizikailag is felülmúlva vendéglátót.

Száva Flórián: – Tetszetős kézilabdát játszottunk és ilyen arányban is megérdemelten szereztük meg a két pontot.

Bácsalmási PVSE–CZ-Gyulasport 28–31 (15–14)

NB II-es női kézilabda-mérkőzés. Bácsalmás, 50 néző. Vezette: Grézló, Miklós.

Gyula: Mike – Nagy P. 2, HEGEDŰS 3 (1), Szögi 6 (1), ILYÉS 10, KISS V. 3, Szabó K. 2. Csere: Zsiga (kapus), Gelegonya, Németh, Ladics 1, KOVÁCS SZ. 4, Lukács. Edző: Zöldi-Tóth Katalin. A Bácsalmás legjobb góldobói: Gabnai 7, Dankó 6 (5), Ötvös 6.

Kiállítások: 2, ill. 14 perc + Szögi kizárva. Hétméteresek: 9/8, ill. 4/3.

Jól kezdtek a gyulaiak, a 7. perc elején már 6–2-re is vezettek, ám azután leállt a gólgyártás, hatékonyabb lett a hazai csapat és a félidő közepére minimalizálta hátrányát (7–8). Innen tovább szorosan alakult a meccs, minimális különbségű bácsalmási fórral fordultak a felek. A második félidei gyors három találat megadta az alaphangot a gyulaiak számára, a sok emberhátrány miatt mégis kiélezett maradt a csata. A meccs utolsó negyedére fordulva feljavult a látogatók védekezése, ennek hatására 3-4 góllal leszakították ellenfelüket, amit feszült végjátékban, stabilan őriztek meg.

Zöldi-Tóth Katalin: – Jól kezdtük a mérkőzést, de az első félidő közepén visszaesett a teljesítményünk. Szünet után még kicsit szenvedtünk, de azután jöttek a védések támadásban pedig a remek egyéni teljesítmények.