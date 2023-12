Brlázs Gábor, a Gyulai Termál FC vezetőedzője: – A magyar csapat az elmúlt években eljutott odáig, hogy senkitől se kelljen tartania. Ott viszont még nem tart, hogy egy Eb-n esélyesként jegyezzék, így különösebb teher nélkül játszhat. Azt a fizikai deficitet, ami korábban jellemezte a magyar futballt, már sikerült eltüntetni, ezzel párhuzamosan mentálisan is elérte a nemzetközi szintet a válogatott. Ezzel együtt talán jó lett volna elkerülni a házigazdákat, bár rájuk odahaza biztosan hatalmas teher nehezedik majd, s ezt kihasználhatjuk. A csoport többi tagja hellyel-közel azonos eséllyel pályázik a továbbjutásra. Rendkívül fontos lenne a jó rajt számunkra, hiszen azzal akár a továbbjutást is megalapozhatnánk. Biztosra veszem, hogy a németek nem nyerik meg mindhárom csoportmeccsüket és bízom benne, hogy éppen ellenünk fognak botlani.

A svájciak hozzánk hasonló erőt képviselnek, próbálják játszani a focit, abszolút ki-ki mérkőzésre van kilátás. Ha jól indítunk ellenük, az már fél siker lehet számunkra. A skótokkal szembeni harmadik találkozón pedig már biztosan valaki győzelmi kényszer alatt játszik majd, és reméljük, hogy nem mi leszünk azok. Azt gondolom, hogy sikerként élhetnénk meg a továbbjutást, mert bár nem elvárás, de a csapatban benne van ez. Onnantól pedig papíron még jobb csapatokkal futhatunk össze, akik ellen általában sikeresebben szereplünk, mert a kontrajáték jobban fekszik nekünk, mint a kezdeményező futball.

Szpisják Zsolt, az MLSZ Békés vármegyei igazgatója, egykori UEFA játékvezető asszisztens: – A nevek alapján sokkal erősebb is lehetett volna a csoport, de nem szabad hogy ez megtévesszen bennünket, hiszen aki kiharcolta a részvételt, azt nem lehet leírni, biztosan nem statiszta szerepre készül. A svájciak és a skótok ugyanolyan motiváltak és sikeréhesek lesznek, mint a mieink, a németeket viszont a hazai pálya kötelezi a jó szereplésre.

Az utóbbi idők eredménye alapján nyilván ránk is odafigyelnek majd az ellenfelek, hiszen a legutóbbi Európa-bajnokságon is bizonyította a csapatunk, hogy készen áll a komolyabb kihívásokra, az akkori német-francia-portugál halálcsoportból is volt sansza továbbjutni. Ismerve a magyar szurkolók habitusát, bízhatunk abban, hogy a mérkőzéseken szinte hazai pályán érezhetik majd magukat a játékosok, és ennek megfelelően teljesítenek. Úgy vélem, hogy senki számára nem lesz könnyű dolog továbblépni ebből a csoportból, nüanszok döntenek majd erről.

Csató Sándor, a Békéscsaba 1912 Előre vezetőedzője: – Első ránézésre van erősebb és gyengébbnek tűnő csoport is, ugyanakkor minden csapat rendelkezik olyan játékosokkal, akik képesek eldönteni mérkőzéseket. Magyar szempontból az elmúlt időszak rendkívül biztató volt. Sokszor játszott jól a gárda, rendre fegyelmezett, emellett megvan a gerinc, szóval biztató, amit lát az ember. Ami pedig a csoport ellenfeleket illeti, meglátásom szerint a németek nincsenek túlságosan jó passzban. Tétmeccset sem játszottak jó ideje, ennek ellenére hiba lenne őket leírni, különösen hazai pályán, de a legutóbbi kontinens-torna is megmutatta, hogy lehet ellenük keresnivalónk.

A svájci válogatott viszont a virágkorát éli, a legutóbbi világbajnokságon jelezte, hogy számolni kell vele, bár a kvalifikációs időszakban azért akadtak mérsékeltebb meccsei. Skócia ajánlólevelét a spanyolok elleni selejtezős győzelem jelenti, illetve az is mellettük szól, hogy az éljátékosaik jó színvonalú bajnokságokban edződnek. Talán még nem teljesen sikerült kiölniük a klasszikus angol stílust, de azért előnyükre változtak. Összességében kiegyenlített csoportra van kilátás, sok múlhat majd a rajton, a kezdő sípszóig azonban még minden csapat háza táján történhetnek változások. Nagyon jó dolog lenne, ha sikerülne végre továbblépni a csoportból, s ha marad ez az irányvonal és lendület, akkor nem is kincstári az optimizmus.

A csoportprogram

1. forduló:

Június 14., péntek, 21.00: Németország–Skócia (München)

Június 15., szombat, 15.00: Magyarország–Svájc (Köln)

2. forduló:

Június 19., szerda, 18.00: Németország–Magyarország (Stuttgart)

Június 19., szerda, 21.00: Skócia–Svájc (Köln)

3. forduló:

Június 23., vasárnap, 21.00: Skócia–Magyarország (Stuttgart)

Június 23., vasárnap, 21.00: Svájc–Németország (Frankfurt am Main)