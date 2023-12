Swietelsky-Békéscsaba–MAFC-Infinityn 5–15 (2–4, 1–3, 2–3, 0–5)

OB II-es mérkőzés, alapszakasz, A csoport, Budapest. Vezette: Bors Dorottya.

Békéscsaba: Vozár M. – Pojendán, Szanyi, Fodor Zs., Zsilák 2, Ajtai 2, Pallag. Csere: Korcsok P. (kapus), Budai 1, Csendes Cs., Laczó P., Mucsi, Puha Zoltán, Katona. Edző: Fodor Ádám, Ajtai Miklós. Gól emberelőnyből: 7/2, ill. 11/6. Büntetők: 0, ill. 1/1. Kiállítás cserével: Zsilák.

Nem tett jót a csapatnak a korai kelés, 10 órakor már a BVSC Szőnyi úti uszodájában meccselt, amelyen a pályaválasztó egyenletes teljesítményt nyújtva elhúzott, és magabiztosan megkaparintotta a három pontot

Swietelsky-Békéscsaba–Szegedi UVTE 8–11 (2–3, 2–3, 2–3, 2–2)

OB II-es mérkőzés, alapszakasz, A csoport, Budapest. Vezette: Bors Dorottya.

Békéscsaba: Vozár M. – Pojendán, Szanyi, Fodor Zs., Zsilák 1, Ajtai 3, Pallag. Csere: Korcsok P. (kapus), Budai 1, Laczó P. 1, Mucsi 1, Katona P. 1. Edző: Fodor Ádám, Ajtai Miklós. Gól emberelőnyből: 9/1, ill. 5/2. Büntetők: 0, ill. 3/2.

A nap második találkozója izgalmasabb és szorosabb csatát hozott, de ezúttal is fejet kellett hajtania a csabai csapatnak ellenfele előtt.

Fodor Ádám: – Ilyen kerettel csak az első fordulóban tudtunk kiállni, ezért jobb játékra és eredményesebb napra számítottam. Sajnos ma is kerestük a góllövőt, ám hiába. Az első találkozón sejtettük, hogy a MAFC a legerősebb összeállításban szerepel, hiszen hazai környezetben játszhattak, nem kellett utazniuk, mindenki ráért náluk. Nem beszélve arról, hogy fiatalok, ezért gyorsak és erősek. Szinte csak gyorsaságban vettük fel időnként velük a harcot. A szegediek ellen is meglátszott, hogy ellenfelünk összeszokottabb csapat, amit segít, hogy hetente két-három közös tréninget tudnak tartani. Ettől függetlenül fiataljaink jól teljesítettek, de lehetne bátrabb a játékuk a kapu előtt, és több mozgást is vártam tőlük az ellenfél térfelén. De az is tény, a területi leosztás miatt a miénk a legerősebb csoport, itt jóval nehezebb helyt állni.

Az állás nyolc forduló után: 1. Szegedi UVTE 17, 2. MAFC-Infinityn, Budapest 15, 3. Szegedi VTK 14, 4. Csongrádi VVSE 12, 5. Szentesi Üdülőközpont 9, 6. Swietelsky-Békéscsaba 3.