– A helyezéssel elégedettek lehetünk, igaz azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy dobogón szeretnénk végezni, és tavasszal is ezért dolgozunk majd – fogalmazott a vezetőedző. – Két vereséget nagyon sajnálok, mert elég hiányos csapattal álltunk ki. A Hajdúnánás ellen és az első fordulóban Szigetszentmiklóson is lett volna esélyünk jobb eredmény elérésére, de a rövid kispad behatárolta a lehetőségeinket.

– Négy egygólos siker mellett akadtak sírból visszahozott pontok is...

– Ha nem akarjuk becsapni magunkat, akkor el kell ismerni, hogy egy-két alkalommal volt némi mázlink, de azt szokták mondani, hogy a jó csapatnak van szerencséje. A Komárom és a Gárdony ellen is higgadtak maradtunk az utolsó másodpercekben, amikor egy kivédekezett akcióval vagy egy eredményes támadással tudtuk menteni a menthetőt.

– Melyek voltak az idény legemlékezetesebb meccsei, akár pozitív, akár negatív irányból szemlélve?

– A Békéscsaba elleni Magyar Kupa-mérkőzés mindenképpen élre kívánkozik. Öröm volt nézni a fiatalok játékát. Megmutatták, mire képes ez a csapat, ha élvezi a játékot és nem görcsöl. Szívesen gondolok vissza azokra a bajnoki mérkőzésekre, amelyeken győztünk vagy pontot szereztünk. Legfőképp azért, mert ekkor egységesek voltunk és volt tartásunk. A másik végletet a Kispest elleni évzáró jelentette. Nincs mit szépíteni, gyalázatos teljesítményt nyújtottunk ilyet még korábban soha nem láttam. Azóta visszanéztük az első félidőt, átbeszéltük az elkövetett hibákat és reményeim szerint mindenki tanult belőle.

– Tavaly kétarcú a csapatként aposztrofálták az Orosházát. Idén ez mennyire igaz?

– Még nem tudom eldönteni, hátra van a két éllovas elleni találkozónk, ami befolyással lehet rá. Az viszont biztos, hogy továbbra sem tudjuk elviselni az esélyesség terhét. Hiányzik a vagányság, a lazaság a játékunkból, emiatt becsúszik egy-egy nem várt vereség.

– Mi az, amin változtatni kell egy sikeresebb tavaszi szereplés érdekében?

– Elsősorban a fejeket kell rendbe tenni. Sok külső, zavaró tényező is befolyásolhatta a játékosok teljesítményét. Remélem januártól mindenki csak a kézilabdára koncentrál és magunk mögött hagytuk ezt a sikertelen periódust. Változtatnunk kell az edzések minőségén is. Nem többet, hanem jobban kell dolgozni. Fel kell venni a munkás kabátot, bele kell tenni a melót az edzésekbe, akkor még jobban is tudunk teljesíteni, mint ősszel.

– Miként alakul a felkészülés a tavaszi szezonra?

– A lányok január 2-ig kaptak pihenőt, ekkor találkozunk először a csarnokban. Lesz egy mini alapozás napi két edzéssel, majd január 13-án Esztergomban folytatjuk a bajnokságot, egy héttel később hazai pályán a listavezető Szombathely ellen debütálunk. Bízunk benne, hogy az érdeklődés, amit a szurkolóink mutattak felénk az elmúlt hónapokban, 2024-ben is kitart. Hazai pályán jól teljesítettünk, ebben pedig nagy szerepe van annak a hangulatnak, amit a drukkerek teremtenek meg nekünk. Nagyon hálásak vagyunk ezért a támogatásért.

Házi góllövőlista

Zavaczki Boglárka Anna 93 gól/13 mérkőzés, Rácz Panna 41/11, Ludvig Krisztina 41/12, Vörös Bettina 33/8, Kenyeres Barbara 32/11, Baráth Berta 32/12, Petri Ildikó 18/13, Kostyó Panni 17/13, Ács Orsolya 10/13, Kovács Véda 9/4, Mikula Dóra 9/12, Jáhn Krisztina 7/13, Horváth Bíborka Éva 4/9, Gara Dorina 4/12, Bíró Petra 2/1, Bálint Anna 1/13