Az MTI beszámolója szerint a szerdai versenynapon a 23 éves, békéscsabai Mitykó, aki az idén szakításban U23-as Európa-bajnoki címet szerzett, és idehaza az év legjobb női súlyemelőjének választották, az első fogásnemet remekül kezdte. Elsőre 98 kilón biztosított, majd a 102 kilogrammos gyakorlata is sikeres volt, amivel országos felnőttcsúcsot állított fel. A 105 kg viszont már túl soknak bizonyult a számára, de így is negyedikként zárt szakításban. A 101 kilogrammos régi rekord az IWF által a viszonylag új, 87 kilós súlycsoportra megállapított és 2019. január elseje óta élt, úgynevezett alapcsúcs volt.

Lökésben már kevésbé jól teljesített Mitykó. Első fogása 110 kilón még rendben volt, utána viszont a 116 kilogramm kétszer is kifogott rajta, így ebben a fogásnemben, akárcsak 212 kg-os összetettjével a hatodik helyen végzett a nyolcfős mezőnyben.

Ez az összproduktum nem elég a párizsi olimpiai kvótához, amelynek megszerzésére még két lehetősége kínálkozik. Az egyiket az IWF naptára szerint a februárban, Szófiában esedékes Európa-bajnokság, a másikat a március végi-április eleji, utolsó kvalifikációs esemény, a thaiföldi világkupa kínálja. Az ötkarikás részvételhez edzőjének, Bökfi Jánosnak a kalkulációja szerint várhatóan 225 kiló körüli összetett eredményre lesz szükség.