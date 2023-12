Strumilo és Bodnár sikeres támadásaival a hazai gárda jó rajtot vett a harmadik szett elején, de ez kérészéletűnek bizonyult, 6:6-ról pedig kezdődhetett minden elölről. Nem volt olajozott a csabai gépezet, akadozott is kellően, a somogyiak viszont nagy elánnal játszottak, zsinórban szerzett három ponttal 11:10-ről sikerült fordítaniuk. A többször említett két légiósuk hatalmasat játszott, ezúttal Vilvert is felnőtt hozzájuk (12:15). Pintér Andrea beállása után stabilabb lett a hazaiak védekezése, Bodnár Dorottya harmadik blokkjával 17:16-nál ismét náluk volt a minimális előny. A Kaposvár 19:19-ig szívósan kapaszkodott, három hazai eredményes támadás mégis a szakadék szélére taszította. Időkérés azonban után innen is visszajött, 24:25-nél pedig a meccsért fogadott. Ezt a labdát még hárította Strumilo, a következőt viszont már elhibázták, így a motiváltabb látogatók szűk másfél óra alatt meglepő, de megérdemelt győzelmet arattak.

Tóth Gábor:

Szeretnék elnézést kérni minden szimpatizánsunktól a mai teljesítményért. Borzasztóan csalódott vagyok, erre se szavak, se mentség nincsen. Ezt a mérkőzést már az öltözőben vagy a folyosón elveszítettük, már otthon voltunk, teleltünk, karácsonyoztunk. Ez megengedhetetlen, a jövőben pedig változtatásokat tervezek. Gratulálok a Kaposvárnak!

Vincent Lacombe:

Teljesen más csapat vagyunk, mint októberben voltunk. Időre volt szükségünk, most már megvan a stabilitás, jobban összeszoktunk, erre volt szükségünk. Az a meccs talán a legrosszabb volt az egész évben, persze a mai sem volt tökéletes, de maga az eredmény fantasztikus. A kulcs az volt, hogy stabilak tudtunk maradni.

Swietelsky-Békéscsaba–Kaposvári NRC 0:3 (–21, –23, –25)

Extraligás női röplabda-mérkőzés. Békéscsaba, 900 néző. Vezette: Adler László, Horváth Miklós.

Békéscsaba: Stanchulova, Pintér, Stepanenko 10, Strumilo 17, BODNÁR 8, AYDINOGULLARI 4. Csere: Kertész, Molcsányi (liberók), Becic 2, Kump 4, Glemboczki 3. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Kaposvár: VILVERTZ 11, Martin, SZEDMÁK 10, Radnai 7, DIAS DA SILVA 13, SANTOS HURST 14. Csere: Rády, Parker (liberók), Lima, Godó. Vezetőedző: Vincent Lacombe.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 1:8, 3:10, 7:11, 9:12, 11:16, 14:16, 20:21. 2. szett: 5:3, 6:6, 9:6, 11:14, 17:21, 20:21, 23:23. 3. szett: 4:1, 6:6, 10:10, 11:13, 17:16, 19:19, 22:19, 22:22.